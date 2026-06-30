Constellation Brands dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la demande de bière

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Constellation Brands STZ.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à la demande pour ses marques de bière telles que Corona et la lager Modelo Especial.

L'action de la société a progressé d'environ 3,5 % en séance prolongée.

Alors même que le marché américain de l’alcool dans son ensemble reste sous pression en raison de préoccupations macroéconomiques, notamment la hausse de l’inflation et la flambée des prix de l’essence, le brasseur a enregistré une hausse de la demande, favorisée par des prix plus bas et un marketing mieux ciblé.

Les analystes de RBC Capital Markets considèrent la Coupe du monde de la FIFA et la modération des prix du pétrole comme des catalyseurs de la demande.

La société avait retiré ses prévisions pour l’exercice 2028 en avril, invoquant un environnement opérationnel instable et une visibilité limitée à court terme.

Le même mois, Constellation a déclaré que, suite à une annonce du gouvernement américain, ses produits n’étaient plus soumis aux droits de douane sur l’aluminium à compter du 6 avril, ce qui a allégé la pression sur ses marges due aux droits de douane de 50 % sur les importations d’aluminium imposés par le président Trump.

Mardi, la société a confirmé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l’exercice 2027, comprises entre 11,20 et 11,90 dollars.

Le chiffre d’affaires net de Constellation a reculé de 3,3 % à 2,43 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mai, contre des estimations des analystes de 2,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a annoncé un bénéfice trimestriel de 3,43 dollars par action, dépassant les estimations de 3,20 dollars par action.

Le segment de la bière — qui génère l’essentiel de son chiffre d’affaires — a enregistré une hausse de 2 % de son chiffre d’affaires net trimestriel par rapport à l’année précédente, atteignant 2,28 milliards de dollars.

Son activité vins et spiritueux a enregistré une hausse de 8 % de son chiffre d’affaires net trimestriel en croissance organique par rapport à la même période de l’année précédente.