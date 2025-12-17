 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Constellation Brands dans le rouge sur une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 16:20

Constellation Brands perd 1% à Wall Street, sur fond d'une dégradation de recommandation chez Jefferies à "conserver" sur le titre du groupe de boissons alcoolisées, avec un objectif de cours de 154 dollars.

"Les craintes au sujet de la consommation des Hispaniques s'avèrent plus longues que ce que nous avions prévu", explique le broker, estimant que "cela pèsera sur les performances en termes de ventes, quelle que soit la force des marques".

Valeurs associées

CONSTELLATION BRD-A
141,275 USD NYSE -0,92%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank