Constellation Brands dans le rouge sur une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 16:20
"Les craintes au sujet de la consommation des Hispaniques s'avèrent plus longues que ce que nous avions prévu", explique le broker, estimant que "cela pèsera sur les performances en termes de ventes, quelle que soit la force des marques".
Valeurs associées
|141,275 USD
|NYSE
|-0,92%
