 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Constance d'Avout rejoint Audacia en tant que partner
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 08:28

Audacia annonce le recrutement de Constance d'Avout en tant que partner au sein du pôle Capital Développement, en charge de l'écosystème Défense, pour renforcer le déploiement des activités d'investissement de la société de gestion dans les secteurs stratégiques.

Constance d'Avout rejoint l'équipe d'investissement pour renforcer le déploiement de ses activités sur les secteurs stratégiques, avec une responsabilité particulière sur Straton, le fonds d'Audacia dédié au financement des PME de la Base industrielle et technologique de défense (BITD).

Depuis 2020, elle exerçait les fonctions de principal, puis de directrice, et enfin de senior director chez Wendel, où elle a piloté des investissements en fonds propres compris entre 300 MEUR et 600 MEUR, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'éducation, des services aux entreprises et de la durabilité, dont elle avait la responsabilité sectorielle directe.

À la tête d'une équipe d'investissement de six personnes, elle a notamment mené les opérations Globeducate (ticket de 600 MEUR), Constantia Flexibles (gestion de la sortie, EBITDA d'environ 300 MEUR, valeur d'entreprise de sortie supérieure à 2 MdsEUR), ainsi que la restructuration de Tsebo.

Valeurs associées

AUDACIA
4,4400 EUR Euronext Paris +1,37%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
103,3 -12,75%
CAC 40
8 511,21 +0,37%
2CRSI
38,1 -2,91%
Pétrole Brent
72,58 +0,79%
GENFIT
13,26 -1,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank