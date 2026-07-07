Constance d'Avout rejoint Audacia en tant que partner

Audacia annonce le recrutement de Constance d'Avout en tant que partner au sein du pôle Capital Développement, en charge de l'écosystème Défense, pour renforcer le déploiement des activités d'investissement de la société de gestion dans les secteurs stratégiques.

Constance d'Avout rejoint l'équipe d'investissement pour renforcer le déploiement de ses activités sur les secteurs stratégiques, avec une responsabilité particulière sur Straton, le fonds d'Audacia dédié au financement des PME de la Base industrielle et technologique de défense (BITD).

Depuis 2020, elle exerçait les fonctions de principal, puis de directrice, et enfin de senior director chez Wendel, où elle a piloté des investissements en fonds propres compris entre 300 MEUR et 600 MEUR, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'éducation, des services aux entreprises et de la durabilité, dont elle avait la responsabilité sectorielle directe.

À la tête d'une équipe d'investissement de six personnes, elle a notamment mené les opérations Globeducate (ticket de 600 MEUR), Constantia Flexibles (gestion de la sortie, EBITDA d'environ 300 MEUR, valeur d'entreprise de sortie supérieure à 2 MdsEUR), ainsi que la restructuration de Tsebo.