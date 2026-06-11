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Consigne du verre: un an après, le compte n'y est pas, pour l'ONG Zero Waste
information fournie par AFP 11/06/2026 à 09:43

Un système de consigne pour des bouteilles en verre est présenté dans un magasin Super U à Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique, le 12 juin 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Un système de consigne pour des bouteilles en verre est présenté dans un magasin Super U à Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique, le 12 juin 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Près d'un an après le retour de la consigne du verre pour réemploi dans les supermarchés, l'ONG Zero Waste a déploré une mise en oeuvre en deçà des ambitions initiales de la part des industriels, des distributeurs et de l'éco-organisme Citeo, dans une étude publiée jeudi.

Pour cette expérimentation du dispositif "ReUse" à grande échelle dans un grand quart nord-ouest de la France (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Hauts-de-France), le directeur général de Citeo, Jean Hornain, avait annoncé 80 magasins participants au lancement et tablait sur 750 avant la fin de l'année 2025.

Mais "ReUse ne compte aujourd’hui que 350 magasins dans son dispositif", selon Zero Waste, qui déplore une mise en oeuvre "insuffisamment ambitieuse" par les acteurs, qu'il s'agisse des distributeurs, industriels, ou de Citeo, un éco-organisme - à savoir une entreprise à but non lucratif financée par des industriels dans le but de réduire les déchets et leurs pollution.

Cette initiative, qui vise à inciter les consommateurs à rapporter leurs emballages vides pour lavage et réemploi, moyennant remboursement de la consigne, a vocation à s'étendre à la France entière. Elle doit donner un coup de pouce au réemploi des emballages, pour lequel la France accuse un retard considérable.

Moins de 2% des emballages sont aujourd'hui réemployés, selon le réseau Vrac et réemploi, alors que la loi Agec (anti-gaspillage économie circulaire) visait 10% d'emballages réemployés d'ici 2027.

Outre un faible nombre de magasins proposant ce système de consigne, Zero Waste déplore le peu de références réemployables disponibles en rayons, "neuf en moyenne dans chaque magasin participant", alors que Citeo tablait sur plusieurs dizaines, et des écarts de prix parfois importants, entre produits en emballages réemployables, "jusqu'à trois fois plus cher" que leurs équivalents jetables, hors montant de la consigne.

Enfin, de manière générale, ils relèvent un manque d'information et des machines de déconsignation "difficilement repérables".

"On n'est pas encore en vitesse de croisière, on a encore des choses à apprendre", a concédé Bertrand Swiderski, directeur RSE du groupe Carrefour, interrogé par l'AFP.

Seulement 8,3% des magasins de l'enseigne se sont engagés dans l'opération, selon le bilan de Zero Waste, mais ReUse n'est qu'une des "huit expérimentations" dans le réemploi menées par Carrefour dans près de 20% de ses magasins au plan national, souligne M. Swiderski, persuadé que les différentes initiatives finiront par "converger".

A ce stade, Citeo ne souhaite pas faire de commentaires, donnant rendez-vous fin juin pour présenter son bilan sur des données consolidées sur douze mois.

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4 commentaires

  • 10:07

    Le problème n'est pas que le recyclage, nous savons que ça pollue trop. C'est surtout de moins créer des systèmes d'emballages doubles et abusifs, tous aussi polluants les uns que les autres. La moitié des conditionnements pourrait supprimer totalement ou partiellement l'usage des plastics, il suffirait que les gouv et surtout l'UE de Bruxelles le veuille. Quitte à passer 15 ans à étudier des solutions et 15 ans de plus pour les faire appliquer.

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