ConocoPhillips vise une réduction des coûts d'un milliard de dollars d'ici à 2026, mais ses bénéfices sont inférieurs aux prévisions en raison de la baisse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les prix au paragraphe 3, actualise les actions au paragraphe 10)

*

Prévoit de réduire ses coûts d'un milliard de dollars en 2026

*

ConocoPhillips manque les estimations de bénéfices du 4ème trimestre

*

Elle a conclu des ventes d'actifs pour un montant de 3,2 milliards de dollars en 2025

*

Les actions de ConocoPhillips perdent 2,5 %

par Pooja Menon

ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi qu'il visait à réduire les coûts d'investissement et d'exploitation de 1 milliard de dollars en 2026, après que le producteur américain de pétrole et de gaz a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre en raison de la baisse des prix du brut.

Les producteurs de pétrole ont été soumis à une pression croissante en raison de la chute des prix, ce qui a incité l'ensemble du secteur à limiter les dépenses, à réduire les forages et à réduire les effectifs.

ConocoPhillips a reçu un prix moyen de 42,46 dollars par baril d'équivalent pétrole (boe), soit 19 % de moins que les prix de l'année précédente, car elle ne couvre généralement pas sa production.

Les activités en amont de la société l'exposent davantage aux fluctuations des prix du pétrole que les grandes sociétés pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , qui ont battu les estimations de bénéfices la semaine dernière, car les marges plus élevées de leurs activités de raffinage ont amorti l'impact de la baisse des prix du pétrole brut. Le directeur général Ryan Lance a déclaré que l'effort de réduction des coûts s'appuie sur plus d'un milliard de dollars de synergies réalisées en 2025, suite à l'acquisition de Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars .

"Nous nous concentrons sur une réduction d'un milliard de dollars de notre capital et de nos coûts en 2026, tout en restituant 45 % de notre trésorerie d'exploitation aux actionnaires", a déclaré M. Lance.

Le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz des États-Unis a déclaré avoir conclu des ventes d'actifs d'une valeur de 3,2 milliards de dollars en 2025 et reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif de cession de 5 milliards de dollars d'ici la fin de 2026, alors qu'il rationalise ses activités. ConocoPhillips a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de réduire ses effectifs de 20 à 25 % dans le cadre d'une restructuration plus large.

"Les préoccupations des investisseurs se concentrent encore largement sur le calendrier de l'inflexion significative du flux de trésorerie disponible et sur l'utilisation du solde de trésorerie pour le rendement des actionnaires", a déclaré Scott Hanold, analyste chez RBC Capital Markets.

Les actions de la société étaient en baisse de 2,5 % dans les échanges de l'après-midi.

RÉCLAMATIONS JURIDIQUES AU VÉNÉZUELA

Séparément, Lance a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats des investisseurs que la société reste concentrée sur le recouvrement de l'argent dû en vertu des jugements juridiques existants au Venezuela. Elle s'engage également avec le gouvernement américain sur les développements politiques dans le pays sud-américain à court, moyen et long terme. Exxon Mobil, ConocoPhillips et Chevron étaient autrefois des partenaires de premier plan de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA avant que le secteur ne soit nationalisé entre 2004 et 2007 sous la présidence de feu Hugo Chavez.

Alors que Chevron a conclu des accords pour continuer à opérer dans le pays, ConocoPhillips et Exxon se sont retirés et ont entamé une procédure d'arbitrage.

LES PRIX DU PÉTROLE COMPRIMÉS PAR L'OFFRE EXCÉDENTAIRE

Le prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 s'est établi en moyenne à 63,13 dollars le baril au cours de la période octobre-décembre, soit 11,3 % de moins qu'un an auparavant, les inquiétudes concernant l'offre excédentaire et les tarifs douaniers l'emportant sur les risques géopolitiques.

La production trimestrielle a augmenté de 6,3 % pour atteindre 2,320 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd). L'entreprise prévoit que la production de 2026 se situera entre 2,33 millions et 2,36 millions de barils équivalent pétrole par jour.

ConocoPhillips a affiché un bénéfice ajusté de 1,02 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 1,11 $, selon les données compilées par LSEG.