 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 641,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ConocoPhillips va licencier des employés au Canada en novembre, selon une note de l'entreprise
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole américain ConocoPhillips COP.N commencera les licenciements dans ses activités canadiennes au cours de la première semaine de novembre, selon une note de service dont Reuters a pris connaissance jeudi.

Les employés de Calgary seront prévenus le 5 novembre virtuellement, et ceux de Surmont et Montney le seront en personne le lendemain, ont dit trois sources à Reuters, citant la note.

ConocoPhillips emploie 950 personnes au Canada, selon le site web de l'entreprise.

"Nous ne communiquerons pas le nombre d'employés et d'entrepreneurs actuels ou touchés dans les différentes régions", a déclaré Dennis Nuss, porte-parole de ConocoPhillips, dans un courriel.

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
90,060 USD NYSE +3,04%
Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
Pétrole Brent
65,96 USD Ice Europ +2,50%
Pétrole WTI
61,83 USD Ice Europ +2,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank