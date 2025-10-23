ConocoPhillips va licencier des employés au Canada en novembre, selon une note de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole américain ConocoPhillips COP.N commencera les licenciements dans ses activités canadiennes au cours de la première semaine de novembre, selon une note de service dont Reuters a pris connaissance jeudi.

Les employés de Calgary seront prévenus le 5 novembre virtuellement, et ceux de Surmont et Montney le seront en personne le lendemain, ont dit trois sources à Reuters, citant la note.

ConocoPhillips emploie 950 personnes au Canada, selon le site web de l'entreprise.

"Nous ne communiquerons pas le nombre d'employés et d'entrepreneurs actuels ou touchés dans les différentes régions", a déclaré Dennis Nuss, porte-parole de ConocoPhillips, dans un courriel.