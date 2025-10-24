Produits d'hygiène: Procter & Gamble fait mieux qu'attendu pour son 1T décalé

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant américain Procter & Gamble (P&G) a dévoilé vendredi des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre de son exercice décalé, soutenu en particulier par la demande pour ses produits de beauté et des hausses de prix.

De juillet à septembre, qui correspond au premier trimestre comptable 2026 de l'entreprise, le spécialiste des produits ménagers et d'hygiène - dont les rasoirs Gillette, la lessive Ariel ou les couches Pampers - a engrangé un chiffre d'affaires de 22,4 milliards de dollars (+3% sur un an, +2% de croissance organique), selon un communiqué. C'est plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Le bénéfice net a grimpé de 20% sur cette période pour atteindre 4,75 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, variable privilégiée par les marchés, il s'est établi à 1,99 dollar (+3%), également au-dessus des attentes du marché.

"La croissance organique des ventes, nos résultats financiers et nos flux de trésorerie au premier trimestre reflètent une exécution solide de notre stratégie", s'est félicité Jon Moeller, le PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Début juin, P&G avait annoncé la suppression de 7.000 postes dans le cadre d'un plan de restructuration, sur fond de guerre commerciale.

"Ces résultats nous permettent de rester sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs (...), malgré un environnement consommateur et géopolitique difficile", a ajouté le PDG.

L'entreprise de Cincinnati (Ohio) a précisé que les coûts liés aux droits de douane, qu'elle avait estimés auparavant à environ 1 milliard de dollars, seront finalement de l'ordre de 400 millions de dollars pour l'année fiscale 2026.

Au premier trimestre de son exercice comptable, le groupe a particulièrement bénéficié de la hausse des ventes dans la catégorie beauté (+6%), portée par une demande plus importante et par les prix plus élevés pour les soins de la peau en Amérique du Nord.

La catégorie rasage a aussi vu ses revenus dopés (+5%) notamment par des hausses de prix en Europe et en Amérique du Nord.

Pour l'exercice 2026, P&G a confirmé ses prévisions et continue de tabler sur une hausse de 1% à 5% de son chiffre d'affaires, et un bénéfice net par action compris entre 6,83 et 7,09 dollars.

Vers 11H30 GMT, l'action P&G gagnait 2,9% dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York.