IA : la start-up Anthropic signe un accord avec Google pour des "dizaines de milliards de dollars"

Anthropic a annoncé début septembre avoir triplé sa valorisation en six mois pour atteindre 183 milliards de dollars et revendique désormais "300.000 clients professionnels".

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, qui explique avoir besoin de plus de puissance pour assurer son service à des clients plus nombreux, a annoncé jeudi avoir signé un accord de plusieurs "dizaines de milliards de dollars" pour étendre son usage des puces et de l'informatique à distance (cloud) de Google.

"Nous prévoyons d'étendre notre utilisation des technologies Google Cloud, y compris jusqu'à un million de TPU", les puces IA de Google, a annoncé Anthropic, dont le modèle Claude est l'un des principaux rivaux de ChatGPT. "Cette expansion", ajoute le communiqué, "représente des dizaines de milliards de dollars et devrait permettre de mettre en ligne plus d'un gigawatt de capacité en 2026 ", soit la puissance moyenne d'un réacteur nucléaire.

Anthropic, qui a annoncé début septembre avoir triplé sa valorisation en six mois pour atteindre 183 milliards de dollars, revendique désormais "300.000 clients professionnels" et affirme avoir besoin de cette puissance pour "répondre à la demande client en croissance exponentielle". L'entreprise basée à San Francisco affirme que ses grands comptes, ceux générant plus de 100.000 dollars de revenus annuels, "ont été multipliés par quasiment sept", ajoute le communiqué, sans donner de chiffre précis.

Investissements colossaux

Les investissements colossaux dans l'IA dépassent aujourd'hui très largement les revenus des entreprises développant les principaux modèles d'IA génératives.

"Le choix d'Anthropic d'étendre de façon significative son usage des TPUs reflète leur solide rapport prix-performance et leur efficacité", s'est félicité Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, cité dans le communiqué.

Le groupe de Mountain View, également un incontournable de l'IA grand public avec son propre modèle Gemini, développe ses propres puces dédiées à cette révolution technologique , en compétition avec les processeurs GPU de Nvidia , le numéro un du secteur.

Outre ceux de Google et Nvidia, Anthropic recourt aussi aux services d'Amazon et à ses puces Trainium, pour suivre le rythme de la course effrénée à la puissance de calcul qui attire des centaines de milliards de dollars d'investissement aux États-Unis.

"Nous restons fidèles à notre partenariat avec Amazon, notre principal partenaire d'apprentissage et fournisseur de cloud, et continuons à travailler avec eux sur le projet Rainier, un énorme pôle informatique avec des centaines de milliers de puces IA réparties dans plusieurs centres de données aux États-Unis", conclut Anthropic.