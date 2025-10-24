Beyond Meat prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

Beyond Meat BYND.O a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à enregistrer un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes des analystes, à un moment où les actions du fabricant de fausse viande, fortement court-circuitées, sont en hausse.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à des revenus trimestriels de 70 millions de dollars, supérieurs aux estimations de 68,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté de près de 500 % au cours de la semaine dernière, alimentant une nouvelle vague d'achats parmi les traders de détail qui ont déclenché des frénésies de mèmes sur les actions à Wall Street ces dernières années.

La société prévoit également des dépenses d'exploitation trimestrielles de l'ordre de 41 à 43 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 27 septembre, tout en signalant une importante charge de dépréciation.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))