ConocoPhillips va commencer à licencier dès le 10 novembre, selon une notification de l'État
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 21:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière américaine ConocoPhillips COP.N va procéder à des licenciements à l'échelle de l'entreprise dès le 10 novembre, a annoncé la compagnie dans un avis envoyé à certains employés jeudi, dont Reuters a pris connaissance. Un porte-parole de la société a confirmé l'avis.

