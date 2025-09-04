ConocoPhillips va commencer à licencier dès le 10 novembre, selon une notification de l'État

La compagnie pétrolière américaine ConocoPhillips COP.N va procéder à des licenciements à l'échelle de l'entreprise dès le 10 novembre, a annoncé la compagnie dans un avis envoyé à certains employés jeudi, dont Reuters a pris connaissance. Un porte-parole de la société a confirmé l'avis.