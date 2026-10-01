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ConocoPhillips signe un contrat de 20 ans portant sur le GNL avec Venture Global
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 22:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global VG.N et ConocoPhillips COP.N ont annoncé jeudi avoir signé un contrat d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) d'une durée de 20 ans, aux termes duquel ConocoPhillips achètera 1 million de tonnes de GNL par an à compter de 2030.

Cet accord intervient alors que ConocoPhillips cherche à renforcer son portefeuille de GNL, tandis que les difficultés liées au conflit avec l’Iran ont affecté les activités de GNL de QatarEnergy ainsi que ses projets d’expansion dans lesquels ConocoPhillips détient des participations.

Voici plus de détails:

* En vertu de cet accord, ConocoPhillips achètera 1,0 million de tonnes par an de GNL à Venture Global pendant 20 ans, les livraisons devant débuter en 2030.

* Venture Global a déclaré que cet accord viendrait soutenir le portefeuille mondial de GNL en pleine expansion de ConocoPhillips.

* ConocoPhillips détient une participation de 30 % dans le projet de GNL de Ras Laffan de QatarEnergy et possède également des participations dans des projets d'expansion du GNL au Qatar.

* Venture Global a indiqué disposer d’une capacité de GNL de plus de 100 MTPA en production, en construction ou en développement.

* Les trois premiers projets de GNL de la société, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, sont situés en Louisiane.

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