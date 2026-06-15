ConocoPhillips s'apprête à signer un accord avec la Syrie pour relancer la production de gaz, selon le Financial Times

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Le producteur américain de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N s'apprête à signer un contrat avec le nouveau gouvernement syrien en vue de relancer la production de gaz, a rapporté lundi le Financial Times, citant deux sources proches du dossier.