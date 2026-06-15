 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ConocoPhillips s'apprête à signer un accord avec la Syrie pour relancer la production de gaz, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 23:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N s'apprête à signer un contrat avec le nouveau gouvernement syrien en vue de relancer la production de gaz, a rapporté lundi le Financial Times, citant deux sources proches du dossier.

Syrie

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
112,300 USD NYSE -3,98%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX +1,07%
Pétrole Brent
83,35 USD Ice Europ -6,48%
Pétrole WTI
81,18 USD Ice Europ -3,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,35 -6,48%
SPACEX
192,5 +19,60%
CAC 40
8 384,01 +0,40%
Or
4 309,35 +2,13%
TOTALENERGIES
73 -4,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank