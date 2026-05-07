ConocoPhillips obtient le feu vert de la Norvège pour relancer l'exploitation de ses gisements et renforcer l'approvisionnement en gaz de l'Europe

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ConocoPhillips COP.N a annoncé jeudi que le ministère norvégien de l'Énergie avait approuvé les plans de développement et d'exploitation d'un projet dans la région du Grand Ekofisk, une décision qui devrait permettre d'augmenter les livraisons de gaz vers l'Europe.

Le projet « Previously Produced Fields » (PPF) consiste en un réaménagement conjoint des champs d'Albuskjell, de Vest Ekofisk et de Tommeliten Gamma, et devrait permettre de produire entre 90 et 120 millions de barils équivalent pétrole de gaz et de condensats récupérables.

Selon les plans présentés au gouvernement norvégien en février, ConocoPhillips et ses partenaires investiront environ 20 milliards de couronnes norvégiennes (2,16 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) pour remettre en service les trois gisements, fermés en 2019.

ConocoPhillips détient une participation de 35,1 % dans Albuskjell et Vest Ekofisk, et de 28,3 % dans Tommeliten Gamma.

Les autres partenaires d'Albuskjell et de Vest Ekofisk sont Var Energi VAR.OL avec 52,3 %, Orlen Upstream PKN.WA avec 7,6 % et la société publique Petoro avec 5 %.

Orlen et Var détiennent respectivement 62,6 % et 9,1 % de Tommeliten Gamma.

La première production de gaz devrait débuter au quatrième trimestre 2028.

(1 $ = 9,2788 couronnes norvégiennes)