ConocoPhillips mise sur le pétrole irakien en rachetant 42% d'une filiale de BP

ConocoPhillips a annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord avec BP pour acquérir une participation de 42% dans BP Energy Company of Kirkuk Limited (BP ECKL). Cet investissement va permettre de moderniser et de relancer la production de quatre grands gisements pétroliers actuellement en production situés dans la région de Kirkouk, au nord de l'Irak. La signature officielle de cet accord devrait avoir lieu dans le cadre de la visite officielle à Washington du Premier ministre irakien, Ali al-Zaidi.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture d'usage, avec une date de prise d'effet fixée au 1er juillet 2026.

A la clôture, la coentreprise BP ECKL sera comptabilisée comme une participation mise en équivalence et ne devrait pas nécessiter d'apports en capital significatifs de la part de ConocoPhillips, la rémunération étant liée à une part proportionnelle de la production incrémentale et des coûts.

BP ECKL détient le contrat de développement et de production (DPC = Development and Production Contract) couvrant les dômes de Baba et d'Avanah, actuellement en production et historiquement prolifiques, du champ pétrolier de Kirkouk, ainsi que trois champs adjacents situés en Irak fédéral : Bai Hassan, Jambur et Khabbaz.

Le DPC comprend une ressource brute récupérable initiale de plus de 3 milliards de barils d'équivalent pétrole, qui sera extraite grâce à des activités de réhabilitation, de redéploiement et d'optimisation des champs. La zone contractuelle comprend également un potentiel d'exploration supplémentaire.

"Cette opportunité unique s'aligne parfaitement avec notre cadre d'investissement discipliné. Elle nous donne accès à une base de ressources matérielles, de haute qualité et à longue durée de vie, tout en respectant confortablement notre seuil de coût d'approvisionnement", a déclaré Ryan Lance, président-directeur général.

"En accord avec notre priorité accordée à la discipline du capital, nous y voyons une occasion de créer de la valeur grâce à un programme de redéploiement économe en capital qui tire parti d'une importante base de production existante. Nous nous réjouissons de collaborer avec bp et le gouvernement irakien pour soutenir le redéploiement continu de ces champs historiquement majeurs, situés dans une région clé pour la production d'énergie", précise le dirigeant.