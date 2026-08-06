ConocoPhillips finalise la vente d'actifs pour un montant de 1,7 milliard de dollars et atteint son objectif de cession avant la date prévue

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ConocoPhillips COP.N a annoncé jeudi avoir finalisé en juillet la vente d'actifs non stratégiques situés dans les 48 États contigus, pour un montant de 1,7 milliard de dollars, ce qui a permis au producteur de pétrole américain d'atteindre avant la date prévue son objectif de cession d'actifs de 5 milliards de dollars.

Voici quelques détails:

* Les cessions d’actifs sont devenues une étape clé pour les grands producteurs de pétrole de schiste qui cherchent à rationaliser leurs opérations, à renforcer leur bilan et à augmenter les distributions aux actionnaires, tout en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance de la production.

* La société a annoncé cette cession lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Elle a également annoncé le départ à la retraite de Ryan Lance, directeur général de longue date et indiqué que le directeur financier, Andy O'Brien, prendrait la tête de l'entreprise à compter du 1er septembre.

* La société a indiqué que ces cessions s’inscrivaient dans le cadre de ses efforts visant à rationaliser son portefeuille et à se concentrer sur ses actifs clés, offrant un meilleur rendement.

* La société a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice supérieur aux prévisions, les prix plus élevés des matières premières et les mesures de réduction des coûts ayant contribué à compenser une baisse de sa production.

* Dans son communiqué sur les résultats, ConocoPhillips a indiqué avoir encaissé 200 millions de dollars provenant de la vente d’actifs non stratégiques au cours du trimestre et avoir financé 3 milliards de dollars de dépenses d’investissement et d’engagements.