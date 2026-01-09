ConocoPhillips déclare que les banques américaines pourraient avoir besoin de soutenir les investissements pétroliers au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de ConocoPhillips, Ryan Lance, estime que les banques américaines, y compris l'Export-Import Bank, pourraient devoir participer au financement des investissements pétroliers au Venezuela.
