ConocoPhillips augmente son dividende après avoir dépassé les prévisions grâce à la hausse des cours du pétrole

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(Ajoute des commentaires de la direction aux paragraphes 4 à 18)

* Le résultat net du troisième trimestre a plus que doublé pour atteindre 4 milliards de dollars

* Le directeur général affirme que la croissance du flux de trésorerie disponible se poursuivra au-delà de 2029

* Prévisions de production pour le quatrième trimestre: 2,32 à 2,36 millions de barils équivalent pétrole par jour

* La production au Qatar s'est améliorée au troisième trimestre mais reste inférieure aux niveaux d'avant la guerre avec l'Iran

par Pooja Menon et Sheila Dang

ConocoPhillips COP.N a relevé son dividende trimestriel aprèsavoir dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à la hausse des coursdu brut et à des mesures de réduction des coûts qui ont compensé une baisse de la production.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 3,27 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 2,97 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le résultat net trimestriel a plus que doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 4 milliards de dollars, soutenu par la hausse des cours du pétrole dans un contexte d’inquiétudes liées à l’approvisionnement, alimentées par le conflit au Moyen-Orient.

La société a déclaré qu’elle restait en bonne voie pour augmenter son flux de trésorerie disponible de 7 milliards de dollars en 2029 par rapport aux niveaux de 2025. Le nouveau directeur général Andy O’Brien, qui a pris les rênes en septembre , a déclaré que les investisseurs devaient s’attendre à ce que le flux de trésorerie disponible continue de croître au-delà de 2029, car la société s’apprête à démarrer la production de pétrole sur son projet Willow en Alaska et à améliorer sa rentabilité dans le secteur du schiste américain.

« C’est sans doute la question qui m’a été le plus souvent posée depuis que je suis devenu directeur général. Que se passera-t-il après le point d’inflexion? », a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les analystes pour présenter les résultats. « Ces opportunités peuvent soutenir la croissance tout au long de la prochaine décennie. »

Le prix moyen réalisé par l’entreprise s’est établi à 61,40 dollars par baril équivalent pétrole pour le trimestre, soit une hausse de 32 % par rapport à l’année précédente.

Le LCOc1 de référence du Brent s’est établi en moyenne à environ 89,27 dollars le baril entre juillet et septembre, soit une hausse de plus de 31 % par rapport à l’année précédente, la guerre en Iran ayant restreint l’approvisionnement énergétique.

PERSPECTIVES DE PRODUCTION ET POINT SUR LES PROJETS

La production trimestrielle s’est élevée à 2,3 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 2,4 millions de boepd un an plus tôt.

ConocoPhillips prévoit une production au quatrième trimestre comprise entre 2,32 millions de boepd et 2,36 millions de boepd.

La production dans les 48 États contigus des États-Unis devrait augmenter par rapport au trimestre précédent au quatrième trimestre, tandis que les impacts sur la production liés aux opérations de maintenance devraient rester stables par rapport au troisième trimestre, a indiqué la société.

Elle a relevé son dividende trimestriel de près de 11 %, le portant à 93 centimes par action contre 84 centimes auparavant.

La société a également déclaré qu’elle évaluait une éventuelle cession de ses activités en Norvège et de l’actif de Teesside au Royaume-Uni après avoir reçu une offre non sollicitée, bien qu’elle n’ait pas identifié l’offrant ni divulgué de détails financiers.

O’Brien a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise concernant une éventuelle cession des actifs norvégiens.

La production au Qatar a augmenté au troisième trimestre, mais reste inférieure aux niveaux d’avant la guerre en Iran, a indiqué la société.

Les opérations de forage du projet Willow pourraient débuter dès le début de l’année prochaine afin de se rapprocher de la première production de pétrole prévue en 2029, ont ajouté les dirigeants.