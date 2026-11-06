L'arc de triomphe de Trump bloqué par la justice

Un juge fédéral américain bloque le projet d'arc de triomphe du président Donald Trump ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Kevin Dietsch )

Une juge américaine a bloqué le projet de construction à Washington d'un gigantesque arc de triomphe voulu par Donald Trump, mais la Maison Blanche s'est dite persuadée vendredi que la justice finirait par lui "donner raison".

Qualifiant de "militante" la magistrate qui a pris cette décision dans la nuit de jeudi à vendredi, le porte-parole Davis Ingle a écrit sur X : "Nous sommes persuadés que la justice finira par nous donner complètement raison et nous sommes impatients de voir cette magnifique arche être construite."

Par ses dimensions imposantes, l'arche masquerait la perspective entre le Lincoln Memorial, l'un des monuments emblématiques de Washington, et le cimetière national d'Arlington, où reposent des centaines de milliers de militaires américains.

La juge Tanya Chutkan a conclu que l'administration Trump ne pouvait pas entamer la construction du monument pendant deux semaines, le temps que le tribunal examine les requêtes contestant la légalité du projet.

Cette décision a rapidement suivi un feu vert accordé au projet jeudi soir par un comité fédéral d'urbanisme, la National Capital Planning Commission.

Cette arche tient particulièrement à coeur au président américain, décidé à laisser l'empreinte la plus visible possible à Washington, où il a multiplié les chantiers.

"Plus beau" que l'Arc de triomphe

Lundi, Donald Trump avait vanté ce projet devant dépasser 76 mètres de haut, nettement plus que l'Arc de triomphe à Paris dont il s'inspire, qui s'élève à une cinquantaine de mètres.

Ce sera "plus beau" que le célèbre monument parisien, parce que "la qualité des matériaux que nous utilisons est meilleure", a-t-il assuré.

Le président américain a aussi argumenté que ce projet contesté avait un objectif militaire: il "aura une incroyable installation de drones", et accueillera des tireurs d'élite, selon l'ancien promoteur immobilier.

Donald Trump avait utilisé le même argumentaire pour l'immense et onéreuse salle de bal qu'il fait construire à la Maison Blanche, et qui est également critiquée, en la décrivant comme un "complexe militaire".

Jeudi soir devant le comité d'urbanisme, plus d'une centaine de personnes - élus, anciens combattants, architectes -, représentant souvent des organisations, ont exprimé les unes après les autres leur opposition à la construction de cet arc de triomphe en plein Washington.

Le député démocrate Jared Huffman a jugé qu'une telle construction "déshonorerait l'Amérique, nos idéaux et nos lois".

Du marbre et des lustres

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump a multiplié les projets de construction et de rénovation, ce qui occasionne une série de recours devant les tribunaux.

Dans le cas de la salle de bal, ces recours sont même allés jusqu'à la plus haute juridiction américaine, la Cour suprême, qui a fini par autoriser le chantier alors que les travaux étaient déjà très avancés.

Parmi les projets du milliardaire de 80 ans, féru de golf, la création d'un nouveau parcours en bordure du fleuve Potomac, à la place d'un parcours déjà existant, pour lequel des centaines d'arbres ont été abattus. Dans ce dossier également, le président américain a annoncé vouloir lancer les travaux, dès la mi-novembre, malgré un contentieux judiciaire en cours.

Ces chantiers sont souvent cités par le Parti démocrate, qui vient d'infliger une cuisante défaite électorale à Donald Trump, à l'appui de ses accusations de déconnexion voire de franche mégalomanie contre le chef d'État.

Le président américain ne semble guère s'en soucier. Mercredi, au lendemain des élections de mi-mandat, il a ainsi entraîné des journalistes dans une déambulation sur le site de la future salle de bal, au cours de laquelle il a longuement parlé du marbre et des lustres qui l'orneront.

Jeudi, il a aussi signé un texte classant le Bureau ovale, qu'il a couvert de dorures, comme "monument historique".