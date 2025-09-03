ConocoPhillips annonce une réduction de 20 à 25 % de ses effectifs, les actions chutent

Entre 2 600 et 3 250 employés concernés

L'augmentation des coûts fait que Conoco est à la traîne par rapport à ses pairs, selon le directeur général Ryan Lance

Baisse de 4,2 % de l'action de l'entreprise, à 94,91 dollars environ

(Ajout de détails dans les paragraphes 2 et 3, mise à jour du cours de l'action de l'entreprise dans le paragraphe 4) par Georgina McCartney, Arathy Somasekhar et Ernest Scheyder

Le producteur américain de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N va réduire de 20 à 25% ses effectifs dans le cadre d'une vaste restructuration, a déclaré mercredi un porte-parole de la société, après que cinq sources ont dit à Reuters que le directeur général Ryan Lance avait détaillé les plans dans un message vidéo matinal .

Les actions du troisième producteur de pétrole américain ont reculé de 4,2% à 94,91 dollars, dépassant la baisse de 2,1% de l'indice plus large S&P 500 Energy Index .SPNY .

"Je sais que ces changements créent de l'incertitude et qu'ils sont déstabilisants", a déclaré Ryan Lance.

La chute des prix du pétrole a mis ConocoPhillips et ses rivaux sous pression cette année, les obligeant à réduire leurs effectifs, leurs dépenses d'investissement et leurs activités de forage. La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a annoncé qu'elle licencierait jusqu'à 20 % de son personnel en février, et le géant des services pétroliers SLB

SLB.N réduit également ses effectifs.

En janvier, la major pétrolière britannique BP BP.L a déclaré qu'elle supprimerait plus de 7 000 postes, soit 5 % de ses effectifs.

"En rationalisant notre organisation et en retirant du travail du système, nous aurons besoin de moins de rôles", a déclaré Ryan Lance dans la vidéo entendue par Reuters.

Les coûts ont augmenté d'environ 2 dollars par baril, ce qui rend la compétitivité de l'entreprise plus difficile, a déclaré Ryan Lance. Il a indiqué que les coûts contrôlables avaient augmenté pour atteindre 13 dollars par baril en 2024, contre 11 dollars en 2021.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont baissé d'environ 11 % depuis le début de l'année.

LA PLUPART DES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS AURONT LIEU AVANT LA FIN DE L'ANNÉE

Le mois dernier, ConocoPhillips a identifié plus d'un milliard de dollars d'opportunités de réduction des coûts et d'amélioration des marges, en plus du milliard de dollars d'économies réalisées grâce à l'acquisition de Marathon Oil l'année dernière.

L'entreprise emploie environ 13 000 personnes dans le monde, ce qui signifie qu'entre 2 600 et 3 250 employés seront touchés. La plupart des réductions seront effectuées avant la fin de l'année, a déclaré Dennis Nuss, porte-parole de ConocoPhillips, dans une réponse envoyée par courriel à Reuters.

La nouvelle structure et la nouvelle direction seront rendues publiques à la mi-septembre, et la réorganisation sera achevée d'ici 2026, ont déclaré deux des sources.

La société devrait organiser une réunion publique jeudi matin à 9 heures (heure centrale), ont précisé les sources.

En avril, deux sources ont déclaré à Reuters que ConocoPhillips, dont le siège est à Houston, avait engagé le cabinet de conseil en gestion Boston Consulting Group pour le conseiller sur la restructuration et le programme de licenciements, appelé en interne "Competitive Edge"

Le bénéfice net de ConocoPhillips a diminué au deuxième trimestre pour atteindre environ 2 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis le trimestre clos en mars 2021, lorsque le COVID-19 avait ravagé la demande.

Mercredi après-midi, les actions de l'entreprise ont chuté de 4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 5 % de l'indice énergétique S&P 500.