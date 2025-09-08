ConocoPhillips achètera du gaz naturel liquéfié au projet Rio Grande Train 5 de NextDecade

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 3 à 5)

ConocoPhillips COP.N achètera 1,0 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à l'installation d'exportation de NextDecade NEXT.O Rio Grande au Texas pendant 20 ans, ont déclaré les deux entreprises lundi.

NextDecade fournira le combustible super réfrigéré à partir de sa cinquième installation de liquéfaction, également connue sous le nom de Train, à Rio Grande.

L'activité commerciale dans le secteur américain du gaz naturel liquéfié s'est accélérée après que le président Donald Trump a levé le moratoire sur les nouveaux permis d'exportation peu après son entrée en fonction en janvier .

L'accord avec ConocoPhillips se fera sur une base free-on-board à un prix indexé sur le Henry Hub, sous réserve que NextDecade prenne une décision finale d'investissement positive sur le Train 5, ce qui est prévu au quatrième trimestre.

NextDecade a annoncé un total de 4,5 mtpa de gaz naturel liquéfié pour le Train 5 dans le cadre d'un accord de gaz naturel liquéfié de 20 ans. Selon la société, cela est suffisant pour soutenir une décision finale d'investissement positive sur le Train 5.