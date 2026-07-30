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Confiance et climat des affaires s'améliorent dans la zone euro
information fournie par AOF 30/07/2026 à 11:32
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(Zonebourse.com) - Le sentiment économique s'est amélioré pour le 3e mois consécutif en juillet dans la zone euro, ce qui signifie que les consommateurs se montrent un peu plus optimistes sur leur situation actuelle, montrent les enquêtes publiées jeudi par la Commission européenne.

L'indice du sentiment économique, mesuré aussi bien auprès des entreprises que des ménages, a augmenté de 1,5 point sur le mois qui s'achève pour remonter à 96,9 contre 95,4 en juin.

Les économistes l'attendaient autour de 96.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, l'indice de confiance ressort en hausse à 97,2, après 95,7 le mois précédent.

Dans la zone euro, l'indice du climat des affaires au sein de l'industrie s'est amélioré de 1,3 point, tandis qu'il a progressé de 0,5 point dans les services. La confiance du consommateur s'est, elle, accrue de 1,9 point.

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