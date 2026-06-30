Concentrix sanctionné en Bourse après la révision de ses perspectives

Concentrix chute de 23,7 % en avant-Bourse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'exercice 2026. Le spécialiste américain d'expérience client justifie cette révision par un ralentissement des dépenses de ses clients, confrontés à des contraintes financières persistantes.

Au deuxième trimestre clos le 31 mai, Concentrix a réalisé un chiffre d'affaires de 2,46 milliards de dollars, contre 2,47 milliards attendus par le marché.

Cette légère déception, combinée à l'abaissement des perspectives annuelles, a renforcé les craintes des investisseurs quant au ralentissement de la demande des grandes entreprises, en dépit d'un intérêt toujours soutenu pour les solutions permettant d'automatiser les processus et de réduire les coûts.

Concentrix anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 9,93 et 10,03 milliards de dollars, contre une précédente prévision de 10,04 à 10,18 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté est attendu entre 10,83 et 11,18 dollars par action, contre une fourchette de 11,48 à 12,07 dollars auparavant.

Pour le troisième trimestre, le groupe vise un chiffre d'affaires de 2,47 à 2,49 milliards de dollars, alors que le consensus établi par LSEG tablait sur 2,53 milliards de dollars.