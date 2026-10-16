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Concentra en hausse ; Jefferies attribue pour la première fois la note « acheter » à l'action
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 14:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de Concentra ( CON.N ), société spécialisée dans les services de santé au travail, progressent de 1,66 % à 39,80 dollars en pré-ouverture

** Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; son objectif de cours de 47 dollars laisse entrevoir un potentiel de hausse de 20 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage y voit un leader dominant et de grande qualité dans le domaine de la santé au travail, détenant environ 25 % de part de marché

** Elle estime que la composition de sa clientèle, structurellement avantageuse, améliore son profil de risque

** La société s'attend à ce que la croissance des volumes se maintienne, en raison de l'augmentation des effectifs ouvriers, de la construction de centres de données et de la relocalisation des activités aux États-Unis

** Les 10 sociétés de courtage couvrant le titre sont toutes optimistes; objectif de cours médian: 40,50 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse d’environ 99 % depuis le début de l’année

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