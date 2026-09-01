Comstock s'envole grâce à la vente d'actifs de Haynesville, d'une valeur de 1,65 milliard de dollars, à la société azerbaïdjanaise SOCAR

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1er septembre - ** Le cours de l'action de Comstock Resources ( CRK.N ), prestataire américain de services liés au gaz naturel, bondit de plus de 10 % pour atteindre près de 16 dollars

** La société va céder ses participations dans ses actifs de schiste de Haynesville et ses activités midstream associées à la société pétrolière et gazière publique azerbaïdjanaise SOCAR pour 1,65 milliard de dollars en espèces

** Selon la société, cette cession permettra de ramener la dette nette pro forma de Comstock à environ 1,5 milliard de dollars, contre 3,1 milliards au 30 juin

** SOCAR détiendra une participation de 20 % dans les actifs historiques de la société à Haynesville et une participation de 15 % dans sa filiale Pinnacle Gas Services

** La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année

** Par ailleurs, CRK précise avoir conclu un accord de coentreprise de forage à Haynesville, d'un montant de 450 millions de dollars, avec son actionnaire majoritaire Jerry Jones

** Sur 15 courtiers, 3 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, 10 "conserver" et 2 "vendre" – données compilées par LSEG

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de plus de 37 % depuis le début de l’année