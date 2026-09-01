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Comstock prévoit de réduire sa dette en vendant des participations dans ses actifs de Haynesville pour 1,65 milliard de dollars à la SOCAR, société azerbaïdjanaise
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 15:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations sur l'action et les détails de la transaction tout au long de l'article)

Comstock Resources CRK.N a annoncé mardi son intention de céder des participations dans ses actifs de schiste de Haynesville et ses activités midstream associées à la société azerbaïdjanaise SOCAR pour un montant de 1,65 milliard de dollars en espèces, le producteur américain de gaz naturel cherchant à réduire son endettement.

Cette cession, dont la finalisation est prévue d’ici la fin de l’année, contribuera à ramener la dette nette pro forma de Comstock à environ 1,5 milliard de dollars, contre 3,1 milliards au 30 juin, selon la société.

L'action Comstock a progressé de près de 7 % en pré-ouverture.

Dans le cadre de cet accord, SOCAR acquerra une participation de 20 % dans les actifs "Legacy Haynesville" de Comstock et une participation de 15 % dans sa filiale Pinnacle Gas Services. La société pétrolière et gazière publique azerbaïdjanaise obtiendra également une participation de 15 % dans les actifs "Western Haynesville" de Comstock, qui sera ramenée à 7,5 % au bout de cinq ans et dès que SOCAR aura réalisé un rendement de 15 % sur son investissement.

Les deux sociétés ont pour objectif de conclure un accord définitif d’ici le 31 octobre.

Comstock a déclaré que ce partenariat donnerait à SOCAR la possibilité de participer aux futurs projets "Legacy" et "Western Haynesville" à des pourcentages correspondant à ses participations acquises, tandis que SOCAR offrira à Comstock des débouchés pour commercialiser son gaz naturel auprès de clients internationaux.

Le producteur de gaz américain conservera la gestion opérationnelle des actifs en amont et continuera à diriger et à contrôler Pinnacle Gas Services.

Par ailleurs, Comstock a annoncé avoir conclu un accord de coentreprise de forage avec son actionnaire majoritaire, Jerry Jones. Aux termes de cet accord, une société détenue par la famille Jones financera entre 80 % et 85 % des coûts de forage et de complétion de 27 puits à Haynesville au cours des 12 prochains mois.

Le coût de ce projet devrait s’élever à environ 450 millions de dollars, a précisé Comstock.

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