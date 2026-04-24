Compass Pathways en hausse après que la FDA a accéléré la procédure d'examen des recherches sur les médicaments psychédéliques

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24 avril - ** L'action Compass Pathways CMPS.O progresse de 5,52 % à 9,66 $

** La FDA américaine a déclaré vendredi qu'elle prenait des mesures pour accélérer le développement de nouveaux traitements contre les maladies mentales graves, à la suite d'un décret signé par le président Donald Trump

** Ce décret, signé samedi, vise à accélérer l'accès à la recherche médicale et aux traitements basés sur les psychédéliques

** La FDA a déclaré qu'elle délivrerait des bons de priorité spéciaux à trois entreprises développant des traitements psychédéliques

** Parmi les autres développeurs de médicaments psychédéliques, Enveric Biosciences ENVB.O a progressé de 3,36 % et les actions de Cybin HELP.O , cotées aux États-Unis, ont augmenté de 6,26 %