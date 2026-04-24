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Compass Pathways en hausse après que la FDA a accéléré la procédure d'examen des recherches sur les médicaments psychédéliques
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** L'action Compass Pathways CMPS.O progresse de 5,52 % à 9,66 $

** La FDA américaine a déclaré vendredi qu'elle prenait des mesures pour accélérer le développement de nouveaux traitements contre les maladies mentales graves, à la suite d'un décret signé par le président Donald Trump

** Ce décret, signé samedi, vise à accélérer l'accès à la recherche médicale et aux traitements basés sur les psychédéliques

** La FDA a déclaré qu'elle délivrerait des bons de priorité spéciaux à trois entreprises développant des traitements psychédéliques

** Parmi les autres développeurs de médicaments psychédéliques, Enveric Biosciences ENVB.O a progressé de 3,36 % et les actions de Cybin HELP.O , cotées aux États-Unis, ont augmenté de 6,26 %

Valeurs associées

COMPASS PATH SP ADR
9,0852 USD NASDAQ +3,83%
CYBIN
5,9050 CAD NASDAQ +2,34%
ENVERIC BIOSCIE
7,0600 USD NASDAQ +96,11%
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