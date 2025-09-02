Compagnie Chargeurs Invest vers une cession de Novacel?

(AOF) - Compagnie Chargeurs Invest indique dans un communiqué étudier une potentielle cession de Novacel suite à plusieurs manifestations d’intérêt indicatives. Le groupe a "a reçu plusieurs manifestations d’intérêt, sérieuses, pour sa plateforme Matériaux Innovants, intégralement constituée du métier Novacel. Le Groupe étudie ces offres afin de déterminer l’option la plus pertinente pour la prochaine phase de développement de ce métier".

En 2024, Novacel a réalisé un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros, avec environ 800 collaborateurs répartis sur plusieurs sites clés dans le monde.

S'il était donné suite à ces manifestations d'intérêt, le produit de cession viendrait renforcer la capacité du groupe dans sa stratégie de long terme d'expansion.

"Les réflexions sur les manifestations d'intérêt indicatives sont préliminaires à ce stade et aucune décision n'a été prise, de sorte que Compagnie Chargeurs Invest pourrait décider de conserver Novacel", conclut de la sorte le communiqué.

