CAC 40
7 695,90
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Compagnie Chargeurs Invest : la cession de Novacel à l'étude
information fournie par AOF 02/09/2025 à 12:11

(AOF) - Affichant l'une des plus fortes progressions du marché SRD, Compagnie Chargeurs Invest bondit de 4,07% à 11,26 euros. Cette hausse boursière intervient alors que le groupe étudie une potentielle cession de Novacel suite à plusieurs manifestations d’intérêt indicatives. Chargeurs "a reçu plusieurs manifestations d’intérêt, sérieuses, pour sa plateforme Matériaux Innovants, intégralement constituée du métier Novacel".

En 2024, Novacel a réalisé un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros (soit 41% du revenu total du groupe), avec environ 800 collaborateurs répartis sur plusieurs sites clés dans le monde. L'Ebitda s'élève à 27 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 9,1%.

S'il était donné suite à ces manifestations d'intérêt, le produit de cession viendrait renforcer la capacité du groupe dans sa stratégie de long terme d'expansion.

"Les réflexions sur les manifestations d'intérêt indicatives sont préliminaires à ce stade et aucune décision n'a été prise, de sorte que Compagnie Chargeurs Invest pourrait décider de conserver Novacel", conclut de la sorte le communiqué.

"Même si cette annonce méritera d'être confirmée, elle devrait contribuer à réduire la décote face à l'actif net réévalué qui s'établit actuellement à 55%", pointe de son côté Invest Securities.

Le titre Chargeurs progresse de plus de 18% depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
11,5800 EUR Euronext Paris +7,02%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 12:11:00.

