Fraudes à la rénovation: l'Anah a bloqué 174 millions d'euros d'aides en 2025

L'Agence nationale de l'habitat (Anah) a annoncé mardi avoir déjoué plus de 21.000 tentatives de fraude aux aides à la rénovation en 2025, bloquant le versement de 174 millions d'euros ( AFP / Ludovic MARIN )

L'Agence nationale de l'habitat (Anah) a annoncé mardi avoir déjoué plus de 21.000 tentatives de fraude aux aides à la rénovation en 2025, bloquant le versement de 174 millions d'euros d'argent public.

À l'occasion de son conseil d'administration, l'établissement a présenté le bilan de sa politique de contrôle, confirmant l'efficacité des mesures engagées pour protéger les ménages.

"La rénovation de l'habitat mobilise des moyens budgétaires considérables et constitue un levier majeur pour la transition écologique", a rappelé l'Anah dans un communiqué, estimant que cette politique "doit être irréprochable".

L'an dernier, les vérifications ont été systématisées à chaque étape, de l'octroi de l'aide à son paiement. Les inspections sur place ont par ailleurs "significativement" augmenté pour concerner 16% des dossiers, dépassant l'objectif initial.

Ces contrôles ont permis d'intercepter 21.439 dossiers frauduleux avant tout versement.

Toutefois, des schémas d'escroquerie ont été détectés a posteriori. La fraude subie s'élève ainsi à 85 millions d'euros depuis 2020, soit 0,4% des 19,2 milliards d'euros d'aides distribuées sur cette période. L'Anah a assuré déposer "systématiquement" plainte auprès des parquets pour que ces faits "ne restent pas impunis".

Face à des montages "plus sophistiqués" qui dépassent le seul périmètre de l'agence, une "taskforce" interministérielle a été mise en place en 2025 avec la Direction générale des finances publiques (DGFiP), la cellule antiblanchiment Tracfin et la Répression des fraudes (DGCCRF).

Le croisement des données fiscales et financières a permis de confirmer les fraudes, maintenir le blocage des paiements et engager des sanctions administratives, fiscales et pénales.

En 2026, l'effort de "sécurisation" du parcours des usagers se poursuivra. L'Anah imposera un rendez-vous obligatoire dans un Espace Conseil France Rénov' "avant tout dépôt de dossier pour une rénovation d'ampleur".

L'encadrement des professionnels sera également consolidé. L'établissement public prévoit la publication du nom des acteurs sanctionnés et la "territorialisation de l'agrément" des "Accompagnateurs Rénov'".

Enfin, les entreprises proposant des travaux auront l'obligation de promouvoir la plateforme France Rénov' dans leurs communications, avec l'objectif de "conforter les professionnels vertueux, tout en ciblant plus efficacement les fraudeurs".