Commvault Systems chute à la suite d'un manque à gagner au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la société de cybersécurité Commvault Systems CVLT.O chutent de 14,4% à 149,03

** CVLT annonce un bénéfice par action ajusté de 91 cents pour le T2 contre une estimation moyenne de 94 cents pour les analystes - données compilées par LSEG

** CVLT annonce un chiffre d'affaires de 276,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre 276,9 millions de dollars estimés par les analystes

** CVLT prévoit un chiffre d'affaires de 298 à 300 millions de dollars pour le troisième trimestre

** A la dernière clôture, l'action était en hausse de ~15% cette année