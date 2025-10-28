 Aller au contenu principal
Commvault Systems chute à la suite d'un manque à gagner au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 18:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la société de cybersécurité Commvault Systems CVLT.O chutent de 14,4% à 149,03

** CVLT annonce un bénéfice par action ajusté de 91 cents pour le T2 contre une estimation moyenne de 94 cents pour les analystes - données compilées par LSEG

** CVLT annonce un chiffre d'affaires de 276,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre 276,9 millions de dollars estimés par les analystes

** CVLT prévoit un chiffre d'affaires de 298 à 300 millions de dollars pour le troisième trimestre

** A la dernière clôture, l'action était en hausse de ~15% cette année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

