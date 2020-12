COMMUNIQUE RELATIF A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT MINT INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ Mercure Energie PRÉSENTÉE PAR ODDO BHF ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATEUR ET GARANT

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DU DOCUMENT AUTRES

INFORMATIONS RELATIF AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT

JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE MINT

PRIX DE L'OFFRE :

10 euros par action Mint

0,54 euro par bon de souscription d'action Mint

DURÉE DE L'OFFRE :

30 jours de négociation

Le présent communiqué a été établi par Mint et est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).