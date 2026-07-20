COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Report de la publication des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026 / Résultats CA T1 2026/2027

Lesquin, 20 juillet 2026, 18h00

Report de la publication des comptes annuels

de l’exercice clos le 31 mars 2026 et

du rapport financier annuel 2025/2026

Résultats CA T1 2026/2027





Lesquin, le 20 juillet 2026 – Bigben Interactive (ISIN FR0000074072) (la « Société ») annonce ce jour :







le report de la publication des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026 et de son rapport financier annuel de l’exercice 2025/2026, les travaux de certification des comptes sociaux et consolidés n'ayant pu être finalisés dans les délais légaux ; et



la publication de son chiffre d'affaires du 1 er trimestre de l'exercice 2026/2027.

1. Report de la publication des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026 et du rapport financier annuel 2025/2026





La Société rappelle qu’elle fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte à son profit par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 mars 2026 (la « Procédure de Conciliation »). Dans ce cadre, elle mène activement des discussions avec ses principaux créanciers financiers en vue de la restructuration de sa dette et conduit un examen des options stratégiques relatives à son périmètre d'actifs.

Dans ce contexte, les travaux de certification des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2026 par les commissaires aux comptes n'ont pu être finalisés à ce jour.

En conséquence, la Société n’est pas en mesure de publier son rapport financier annuel dans le délai prévu à l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, soit au plus tard le 31 juillet 2026. La publication du document d'enregistrement universel de la Société, qui intègre le rapport financier annuel, sera corrélativement différée.

La Société met tout en œuvre pour finaliser ces travaux dans les meilleurs délais et procéder à la publication de son rapport financier annuel dès que possible.

Par ailleurs, la Société déposera une requête auprès du Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole, sur le fondement des articles L. 225-100 et R. 225-64 du Code de commerce, aux fins d'obtenir une prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026, jusqu'au 31 décembre 2026.

Le calendrier financier actualisé, incluant notamment les dates de publication du rapport financier annuel et du document d'enregistrement universel ainsi que la date de l'assemblée générale d'approbation des comptes, sera communiqué dès que possible.

2. Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026/2027

IFRS – M€ 2026/27



2025/26



Variation en %



Chiffre d’affaires ( Données non auditées) 1 er trimestre (avril-juin)



55,2 56,5 -2,3% Nacon Gaming 32,6 31,3 +4,1% Bigben Audio-Video / Telco 22,6 25,2 -10,3%

NACON Gaming enregistre sur le 1 er trimestre 2026-2027 un chiffre d’affaires de 32,6 M€ en hausse de 4,1%.

Le chiffre d’affaires de l’activité Jeux ressort sur le trimestre à 22,4 M€, en croissance de 13,8% par rapport à l’exercice précédent.

Activité Catalogue (nouveaux jeux) . Après un quatrième trimestre 2025-2026 en forte progression (+33,2%), le chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026-2027 s’établit à 3,9 M€. Ce niveau reflète un nombre limité de sorties de jeux sur la période, avec Cthulhu: The Cosmic Abyss TM , Tour de France 26 TM et Pro Cycling Manager TM 26 . Il est à noter que les performances de Tour de France TM progressent d’année en année.

Le Back Catalogue (jeux sortis lors des exercices précédents) enregistre une solide performance, avec un chiffre d’affaires de 18,5 M€, en progression de 32% sur le trimestre. Il bénéficie du volume élevé de sorties réalisées au cours de l’exercice précédent.

Les ventes de l'activité Accessoires enregistrent, comme au trimestre précédent, un recul moins marqué par rapport à l’an dernier du fait d’un marché américain plus favorable. Son chiffre d’affaires ressort ainsi à 9,2 M€ en repli de 15,4%.

BIGBEN – Audio-Video/Telco réalise sur le trimestre un chiffre d’affaires de 22,6 M€ en repli de 10,3%.

Cette baisse provient principalement de l’activité « Accessoires mobiles » avec un chiffre d’affaires de 17,9 M€ contre 20,4 M€ sur la même période de l’exercice dernier. Elle traduit l’absence de dynamique du marché du mobile avec un point bas atteint sur la période. Les performances de la marque Force ® restent cependant solides dans l’ensemble des gammes.

Cette activité devrait bénéficier au 2e trimestre de la sortie de nouveaux smartphones aux designs innovants.

Audio-vidéo : Cette activité réalise un trimestre quasi-stable avec un chiffre d’affaires de 4,7 M€, contre 4,8 M€ sur la même période de l’exercice précédent avec toujours une forte demande enregistrée sur la gamme Thomson.





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2025 -2026

285,6 M€











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