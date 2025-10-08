Commonwealth LNG demande plus de temps pour construire l'installation d'exportation prévue en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de l'entreprise et de détails supplémentaires aux paragraphes 5 et 6) par Curtis Williams

Commonwealth LNG a demandé aux autorités fédérales de régulation une prolongation de quatre ans pour construire et commencer à expédier du gaz naturel liquéfié à partir d'une installation d'exportation proposée dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, selon un document réglementaire.

Dans une lettre adressée à la Commission fédérale de réglementation de l'énergie, Commonwealth a déclaré que la prolongation était nécessaire en raison d'une pause d'approbation mise en œuvre par l'ancien président américain Joe Biden l'année dernière.

Alors que le président Donald Trump a levé le gel cette année, la société a déclaré qu'elle ne pouvait pas respecter l'échéance actuelle de novembre 2027 et souhaitait qu'elle soit prolongée jusqu'en décembre 2031.

"Ces retards étaient indépendants de la volonté de Commonwealth et ont inévitablement affecté la capacité de Commonwealth à faire avancer le projet selon le calendrier envisagé lors du dépôt de sa demande", a déclaré l'entreprise dans le document déposé .

Commonwealth a vendu jusqu'à présent 5 millions de tonnes métriques par an de la capacité prévue, mais n'a pas encore vendu la totalité des 9,5 millions de tonnes métriques par an qui seront mises en service une fois le projet achevé.

Les promoteurs de GNL essaient généralement de vendre la majeure partie des flux futurs dans le cadre d'accords à long terme avant de donner le feu vert financier, une décision finale d'investissement (FID) pour la construction d'une usine.

"Nous sommes en négociations et avons une ligne de mire à court terme pour signer les volumes restants et nous restons sur la bonne voie pour atteindre le FID en 2025", a déclaré Commonwealth à Reuters mardi.

La société a déclaré par le passé que son développeur Kimmeridge conserverait également 2 millions de tonnes par an du projet pour le commercialiser.

Commonwealth a conclu des accords de vente avec EQT EQT.N , Glencore GLEN.L , JERA et PETRONAS PGAS.KL .

La FERC a déclaré que si la demande de prolongation est contestée, elle s'efforcera de rendre une décision dans les 45 jours.