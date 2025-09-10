Commerzbank envisage un possible avertissement de la BCE à propos de la discipline budgétaire

(AOF) - " L'euro semble ne pas être affecté par les événements en France, même si la France a des encours obligataires nettement plus importants que ceux de la Grèce", fait remarquer Commerzbank. Pour quelles raisons ? Les spécialistes changes soulignent d'une part que les mouvements vraiment importants proviennent actuellement de toute façon du dollar. " D'un autre côté, le résultat de lundi était prévisible, il n'y avait donc aucune raison de paniquer à propos de la chute du gouvernement français. "

Mais pour Commerzbank, un argument très convaincant en faveur du maintien du calme est la BCE, qui pourrait agir en tant que " prêteur en dernier ressort ", comme elle l'a fait pendant la crise de la zone euro.

A ce propos, la banque allemande n'exclut pas que la BCE adresse demain un avertissement à la France ou, plus généralement, aux pays de la zone euro concernant la discipline budgétaire et la nécessité de réformes.

Aujourd'hui, l'euro gagne 0,09% à 1,1722 dollar. Les cambistes ont pris connaissance de prix à la production plus faible qu'anticipé aux Etats-Unis. En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l'indice des prix à la production a reculé de 0,1 % en août après une progression de 0,7% (chiffre révisé de +0,9 %) en juillet et une estimation de +0,3 %.