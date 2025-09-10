 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 753,85
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Commerzbank envisage un possible avertissement de la BCE à propos de la discipline budgétaire
information fournie par AOF 10/09/2025 à 16:15

(AOF) - " L'euro semble ne pas être affecté par les événements en France, même si la France a des encours obligataires nettement plus importants que ceux de la Grèce", fait remarquer Commerzbank. Pour quelles raisons ? Les spécialistes changes soulignent d'une part que les mouvements vraiment importants proviennent actuellement de toute façon du dollar. " D'un autre côté, le résultat de lundi était prévisible, il n'y avait donc aucune raison de paniquer à propos de la chute du gouvernement français. "

Mais pour Commerzbank, un argument très convaincant en faveur du maintien du calme est la BCE, qui pourrait agir en tant que " prêteur en dernier ressort ", comme elle l'a fait pendant la crise de la zone euro.

A ce propos, la banque allemande n'exclut pas que la BCE adresse demain un avertissement à la France ou, plus généralement, aux pays de la zone euro concernant la discipline budgétaire et la nécessité de réformes.

Aujourd'hui, l'euro gagne 0,09% à 1,1722 dollar. Les cambistes ont pris connaissance de prix à la production plus faible qu'anticipé aux Etats-Unis. En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l'indice des prix à la production a reculé de 0,1 % en août après une progression de 0,7% (chiffre révisé de +0,9 %) en juillet et une estimation de +0,3 %.

Banques centrales
Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FRANCK FIFE )
    Le Coq Sportif veut revenir à l'équilibre dès 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2025 17:21 

    Rachetée cet été après un douloureux redressement judiciaire, l'entreprise Le Coq Sportif vise un retour à la rentabilité, ou du moins à l'équilibre, dès l'an prochain, a déclaré son nouveau directeur général Alexandre Fauvet dans un entretien avec l'Equipe publié ... Lire la suite

  • Une manifestante tient une pancarte lors du rassemblement des Mères indignées sur la place de la République, à Paris, le 9 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Des mères demandent à la justice de protéger leurs enfants de l'inceste
    information fournie par AFP 10.09.2025 17:19 

    Des mères qui ont perdu la garde de leur enfant pour avoir refusé de le remettre à leur père soupçonné d'inceste ont dénoncé mardi lors d'un rassemblement à Paris les "dysfonctionnements judiciaires" qui les empêchent de "protéger leurs enfants". "Cela se passe ... Lire la suite

  • La raffinerie Marathon Petroleum Wilmington à Los Angeles (Californie), le 29 août 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Climat: une étude lie producteurs d'énergies fossiles et augmentation des canicules
    information fournie par AFP 10.09.2025 17:17 

    Le changement climatique a rendu les vagues de chaleur de ces deux dernières décennies plus probables et plus intenses, et les producteurs d'énergies fossiles et de ciment ont "significativement" contribué à cette tendance, conclut une étude publiée mercredi dans ... Lire la suite

  • Pandora A/S : Des niveaux de prix intéressants (K52US)
    Pandora A/S : Des niveaux de prix intéressants (K52US)
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 17:14 

    (Zonebourse.com) Le titre Pandora A/S apparaît en situation de survente, à proximité d'un support court terme situé à 841.2 DKK. Le timing est adéquat pour se placer à l'achat sur la valeur en anticipant une reprise de la tendance de fond haussière en direction ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank