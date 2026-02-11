Commerzbank confiant pour son exercice 2026
L'amélioration de cette perspectives se fonde sur une prévision ajustée du revenu net d'intérêts, qui passe d'environ 8,4 MdsEUR à environ 8,5 MdsEUR, tandis que le groupe vise à nouveau une croissance d'environ 7% de son revenu net de commissions.
Commerzbank ajoute qu'il poursuivra sa gestion stricte des coûts en 2026 et, en raison de ses attentes accrues de revenus, vise un ratio coûts/bénéfices d'environ 54% cette année, soit 2 points en dessous de son objectif initial.
De plus, Commerzbank confirme ses objectifs pour 2028 dans le cadre de sa stratégie "Momentum" : un rendement net sur capitaux propres de 15%, un ratio coûts/revenus de 50%, un ratio CET 1 de 13,5% et un bénéfice net de 4,2 MdsEUR.
Fournissant plus de détails sur ses performances en 2025, le groupe allemand précise que son résultat opérationnel a augmenté de 18% à 4,5 MdsEUR, pour des revenus en croissance de 10% à 12,2 MdsEUR et un ratio coûts/revenus amélioré de 2 points à 57%.
