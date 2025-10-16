Commercial Metals Company en hausse après le rachat de Foley Products pour 1,84 milliard de dollars

16 octobre - ** Les actions de Commercial Metals Company

CMC.N augmentent de près de 2,2 % à environ 61 $ dans les échanges avant bourse

** La société achète le fournisseur de béton Foley Products Company pour un prix d'achat en espèces de 1,84 milliard de dollars

** La société a publié un bénéfice par action ajusté de 1,37 $ au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 1,36 $ - données compilées par LSEG

** Elle a déclaré des revenus de 2,10 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 2,08 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 20,3 % depuis le début de l'année