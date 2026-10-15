Commercial Metals bondit après la publication de résultats du quatrième trimestre supérieurs aux prévisions

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15 octobre - **Les actions de Commercial Metals ( CMC.N ), fabricant d'acier, progressent de 4,15 % à 68 dollars en pré-ouverture

**La société annonce un BPA ajusté de 2,09 dollars par action au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,97 dollar — données compilées par LSEG

** CMC annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 2,66 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 2,57 milliards de dollars

** La société vise une augmentation de l’EBITDA annualisé d’environ 100 millions de dollars grâce à des initiatives d’amélioration des marges au cours de l’exercice 2027

** 9 des 14 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 5 “consolider”; objectif de cours médian: 80 dollars

** Le titre se négocie à 8,57 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur, qui s’établit à 3,25

** Compte tenu de l'évolution de la séance, CMC affiche une baisse de plus de 5 % depuis le début de l'année