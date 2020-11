Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerce-Face à la fronde, la France restreint la vente en grande surface Reuters • 01/11/2020 à 20:50









(Actualisé avec Castex) PARIS, 1er novembre (Reuters) - Confronté à la fronde de nombreux commerçants et élus locaux face aux conséquences du reconfinement pour le commerce de proximité, le gouvernement français a décidé de restreindre dès mardi la liste des produits autorisés à la vente en grande surface, a annoncé dimanche le Premier ministre, Jean Castex. Depuis l'annonce par Emmanuel Macron de la fermeture de tous les commerces de proximité considérés comme non essentiels, de nombreux commerçants, libraires en tête, soutenus par des élus locaux, ont réclamé un assouplissement du confinement et certains ont bravé les interdictions d'ouverture entrées en vigueur vendredi. Reconnaissant "un problème de justice", Jean Castex a annoncé que les produits concernés ne pourraient plus être vendus par les enseignes de grande distribution. "J'ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d'ajouter une disposition, qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, dans les grandes surfaces", a dit le chef du gouvernement sur TF1. Vendredi déjà, après la mobilisation du secteur du livre, le gouvernement avait ordonné aux grandes surfaces autorisées à rester ouvertes de fermer leurs rayons de produits culturels. Plusieurs dizaines de maires de tous bords politiques réunis au sein de l'association France Urbaine avaient adressé samedi une lettre au Premier ministre pour dénoncer "l'inégalité de traitement entre les commerces de proximité (...) et les grandes surfaces commerciales". Quelques heures avant l'intervention de Jean Castex, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait condamné les arrêtés municipaux autorisant les commerçants à poursuivre leur activité en dépit du confinement, tout en reconnaissant les risques liés aux nouvelles règles. "Il ne faut pas que ça soit Amazon, pour faire simple, qui soit le grand gagnant de cette crise au détriment des commerces de proximité ou même d'ailleurs des grandes surfaces qui embauchent des centaines de milliers de personnes", a-t-il ainsi déclaré sur le plateau de BFMTV. Il a promis le déblocage d'une centaine de millions d'euros pour accélérer "la digitalisation des petits commerces". "Il faut qu'à la sortie de cette crise, nous ayons au moins la moitié des commerces de proximité qui soient digitalisés" contre un tiers actuellement, a-t-il dit. Bruno Le Maire a aussi encouragé les petits commerces à se tourner vers le "retrait commande" afin de maintenir leur activité tout en évitant la fréquentation de leurs points de vente. (Nicolas Delame et Marc Angrand)

