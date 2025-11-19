COMMENTAIRE - Les techniques de l'EUR/USD rendent les haussiers mal à l'aise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - La paire EUR/USD pourrait rester sous pression alors que des signaux techniques baissiers pèsent sur le sentiment des investisseurs.

Les premiers gains ont été effacés mercredi et la paire est tombée sous les moyennes mobiles à 10 et 21 jours, atteignant un plus bas de six séances.

La récente tendance baissière de l'EUR/USD, qui a commencé avec sa chute depuis le sommet du 13 novembre, a entraîné la formation d'une bougie mensuelle en doji, indiquant soit une pause dans la tendance baissière depuis les sommets d'octobre, soit une inversion potentielle.

L'indice RSI journalier continue de baisser et n'a pas encore atteint le territoire de survente, ce qui suggère que la dynamique baissière à court terme est fermement en place.

Alors que la paire s'approche d'un support structurel critique à court terme dans la fourchette 1,1530-1,1550, les traders sont très attentifs aux facteurs de risque clés émergeant de l'économie américaine.

Les participants au marché surveillent de près les résultats de Nvidia, attendus après la clôture des marchés mercredi, et les données sur l'emploi américain, y compris la masse salariale de septembre et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, prévues pour être publiées jeudi.

De bons résultats en matière de bénéfices et d'emploi pourraient renforcer le sentiment de risque et inciter la Réserve fédérale à s'abstenir de réduire ses taux d'intérêt en décembre.

Si ce scénario se réalise, une rupture du support structurel pourrait s'ensuivre et conduire l'EUR/USD à tester la moyenne mobile à 200 jours, avec des objectifs potentiels autour de 1,1350-1,1400.

Pour plus d'informations, cliquez sur FXBUZ