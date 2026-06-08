 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

COMMENTAIRE - La Fed de juin est enfin reconnue à sa juste valeur en matière de risques de change
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - La question posée ici la semaine dernière – à savoir si les marchés des changes sous-estimaient les risques liés à la Fed de juin – a trouvé une réponse, du moins en partie, grâce aux chiffres de l'emploi non agricole (NFP) publiés vendredi, qui ont largement dépassé les attentes.

Ces données ont fait bondir le dollar américain et les rendements américains, forçant une réévaluation significative de la trajectoire de la Fed. Les marchés anticipent désormais une probabilité de 50/50 pour une baisse en septembre, avec une hausse de 25 points de base entièrement anticipée d'ici décembre 2026 – un revirement vers un resserrement monétaire qui confirme en grande partie les avertissements de Morgan Stanley. La volatilité implicite des options sur devises a augmenté de manière généralisée en réaction, mais l'évolution la plus révélatrice réside dans la concentration de la demande. Les courtiers signalent une hausse particulière de la demande d'options arrivant à échéance à la suite de la décision du FOMC du 17 juin, ce qui suggère que le marché attribue enfin à cette réunion la prime de risque qu'elle mérite. C'est exactement la dynamique que Morgan Stanley avait signalée : une réunion riche en informations, une première conférence de presse du président Kevin Warsh et un contexte macroéconomique qui n'a fait que gagner en incertitude. Les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) n'ont en rien résolu le dilemme de la Fed; ils l'ont plutôt exacerbé. Une confirmation de la ligne restrictive risque de déclencher des liquidations de positions de portage, tandis qu'un revirement accommodant de la part de Warsh pourrait générer une réaction tout aussi violente du dollar américain.

Le contexte politique ajoute à l’incertitude. Warsh est le choix de Trump, et ce dernier n’a pas caché son désir de voir les taux baisser. Que Warsh profite de sa première conférence de presse pour signaler un alignement sur ce point de vue – ou qu’il prenne délibérément ses distances pour affirmer l’indépendance de la Fed – est en soi une grande inconnue. On demande aux investisseurs d’évaluer une Fed dépendante des données à un moment où la tension politique autour de la politique monétaire est inhabituellement élevée.

Selon Morgan Stanley, l'AUD, le NZD, l'EUR et le JPY sont les devises les plus exposées, et alors que les volatilités implicites semblent encore en phase de rattrapage par rapport à la nouvelle réalité, la réévaluation a commencé – la question est de savoir si elle va encore s'amplifier d'ici le 17 juin.

Pour en savoir plus, cliquez sur FXBUZ

Banques centrales
Devises
Guerre en Iran

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,7059 Six - Forex 1 +0,44%
EUR/JPY SPOT
184,3780 Six - Forex 1 -0,05%
EUR/USD SPOT
1,1527 USD Six - Forex 1 +0,14%
GBP/USD SPOT
1,3340 Six - Forex 1 +0,13%
MORGAN STANLEY
211,950 USD NYSE -2,94%
Pétrole Brent
96,20 USD Ice Europ +0,88%
Pétrole WTI
93,90 USD Ice Europ +3,99%
USD/CAD SPOT
1,3944 Six - Forex 1 0,00%
USD/CHF SPOT
0,7975 Six - Forex 1 +0,11%
USD/JPY SPOT
159,9910 Six - Forex 1 -0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 12:36:10.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette combinaison d'images réalisée le 7 juin 2026 montre les candidats Roberto Sanchez, à gauche et à sa droite et Keiko Fujimori, qui s'affrontent pour la présidence du Pérou ( AFP / Connie FRANCE )
    Présidentielle au Pérou: la conservatrice Fujimori et son rival de gauche, au coude à coude
    information fournie par AFP 08.06.2026 12:42 

    L'issue de la présidentielle péruvienne reste incertaine lundi, les résultats ne permettant pas de dégager un vainqueur entre la candidate de droite Keiko Fujimori et son rival de gauche Roberto Sanchez pour diriger le pays plongé dans une crise politique persistante. ... Lire la suite

  • AMUNDI
    Un nouvel élan pour la transition énergétique
    information fournie par Amundi 08.06.2026 12:34 

    Résilience de l'économie américaine, nouvelle hausse de l'inflation en zone euro, la hausse des salaires au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. La crise énergétique actuelle met en évidence les vulnérabilités liées à l'énergie importée, en ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 08.06.2026 12:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.06.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 195,96 -0,27%
Pétrole Brent
96,42 +1,11%
2CRSI
51,4 +3,34%
SOITEC
154,2 +5,15%
HAFFNER ENERGY
0,23925 +6,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank