COMMENTAIRE - La Fed de juin est enfin reconnue à sa juste valeur en matière de risques de change

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8 juin - La question posée ici la semaine dernière – à savoir si les marchés des changes sous-estimaient les risques liés à la Fed de juin – a trouvé une réponse, du moins en partie, grâce aux chiffres de l'emploi non agricole (NFP) publiés vendredi, qui ont largement dépassé les attentes.

Ces données ont fait bondir le dollar américain et les rendements américains, forçant une réévaluation significative de la trajectoire de la Fed. Les marchés anticipent désormais une probabilité de 50/50 pour une baisse en septembre, avec une hausse de 25 points de base entièrement anticipée d'ici décembre 2026 – un revirement vers un resserrement monétaire qui confirme en grande partie les avertissements de Morgan Stanley. La volatilité implicite des options sur devises a augmenté de manière généralisée en réaction, mais l'évolution la plus révélatrice réside dans la concentration de la demande. Les courtiers signalent une hausse particulière de la demande d'options arrivant à échéance à la suite de la décision du FOMC du 17 juin, ce qui suggère que le marché attribue enfin à cette réunion la prime de risque qu'elle mérite. C'est exactement la dynamique que Morgan Stanley avait signalée : une réunion riche en informations, une première conférence de presse du président Kevin Warsh et un contexte macroéconomique qui n'a fait que gagner en incertitude. Les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) n'ont en rien résolu le dilemme de la Fed; ils l'ont plutôt exacerbé. Une confirmation de la ligne restrictive risque de déclencher des liquidations de positions de portage, tandis qu'un revirement accommodant de la part de Warsh pourrait générer une réaction tout aussi violente du dollar américain.

Le contexte politique ajoute à l’incertitude. Warsh est le choix de Trump, et ce dernier n’a pas caché son désir de voir les taux baisser. Que Warsh profite de sa première conférence de presse pour signaler un alignement sur ce point de vue – ou qu’il prenne délibérément ses distances pour affirmer l’indépendance de la Fed – est en soi une grande inconnue. On demande aux investisseurs d’évaluer une Fed dépendante des données à un moment où la tension politique autour de la politique monétaire est inhabituellement élevée.

Selon Morgan Stanley, l'AUD, le NZD, l'EUR et le JPY sont les devises les plus exposées, et alors que les volatilités implicites semblent encore en phase de rattrapage par rapport à la nouvelle réalité, la réévaluation a commencé – la question est de savoir si elle va encore s'amplifier d'ici le 17 juin.

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