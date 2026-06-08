(Actualisé avec Uber, cours d'avant-Bourse pour Eli Lilly, résultats de Campbell's)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,71% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,36% pour le Nasdaq.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les actions des fabricants de puces continueront d'être dans le collimateur des investisseurs après que la chute des valeurs du secteur a pesé vendredi sur la Bourse de New York, et en particulier sur le Nasdaq, qui a enregistré sa plus forte baisse en pourcentage sur une seule journée depuis avril 2025.

Ce mouvement a été déclenché par les résultats décevants de BROADCOM AVGO.O la semaine dernière, et a affecté les principales entreprises du secteur, de NVIDIA NVDA.O à MICRON

MU.O en passant par ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O .

Lundi, en avant-Bourse, Nvidia et Micron progressent respectivement de 1,4% et 3,8%, tandis que MARVELL MRVL.O bondit de 7,1%, porté par l'annonce de son intégration dans l'indice S&P 500 .SPX à partir du 22 juin prochain.

Broadcom gagne 1,4% dans les échanges avant la cloche.

NVIDIA NVDA.O a par ailleurs annoncé lundi une série d'accords avec des géants technologiques sud-coréens, dont SK Hynix 000660.KS et Naver 035420.KS , dans le but de garantir l'approvisionnement en puces mémoire, indispensables pour soutenir ses ambitions en matière d'IA et attirer de nouveaux clients.

APPLE AAPL.O - La conférence mondiale des développeurs d'Apple débute lundi. Le clou de l'événement sera la refonte tant attendue de Siri, l'assistant personnel du fabricant de l'iPhone.

HONEYWELL HON.O a réaffirmé lundi ses prévisions de bénéfice ajusté annuel, quelques semaines avant la scission de sa division aérospatiale.

* SECTEUR AÉRIEN - L'Association du transport aérien international (IATA) a abaissé dimanche de près de moitié ses prévisions de bénéfices pour 2026, invoquant la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences en matière de hausse des prix du kérosène, de perturbation des routes aériennes et de fragilisation d'un secteur à faibles marges.

Le directeur général d'UNITED AIRLINES UAL.O , Scott Kirby, a par ailleurs dit dimanche à Reuters que le groupe restait disposé à acquérir des créneaux horaires, des portes d'embarquement ou d'autres actifs si la hausse des prix du carburant venait à mettre sous pression ses concurrents les plus fragiles, tout en ajoutant qu'il était peu probable qu'il se lance dans une opération de consolidation majeure après l'échec de sa tentative de rapprochement avec AMERICAN AIRLINES AAL.O .

* NETFLIX NFLX.O a annoncé vendredi la nomination de Jay Hoag au poste de président de son conseil d'administration, succédant ainsi à Reed Hastings, qui a quitté la plateforme de streaming qu'il avait cofondée il y a près de trente ans.

* ELI LILLY LLY.N - Le laboratoire pharmaceutique a présenté samedi aux professionnels de santé les résultats d'un essai clinique montrant que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, atténuait la gravité de l'apnée du sommeil, tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs au genou.

L'action prend 4% en pré-ouverture.

* UBER UBER.N - Le groupe de VTC a annoncé que ses utilisateurs pourraient dès lundi s'inscrire afin de tenter de monter à bord des premiers robotaxis de Londres, équipés de la technologie d'intelligence artificielle de la start-up britannique Wayve, dès que les autorités réglementaires auront donné leur feu vert pour le lancement, prévu dans les prochains mois.

* PFIZER PFE.N a présenté samedi des données montrant qu'une dose mensuelle d'un médicament expérimental contre l'obésité, acquis l'année dernière lors du rachat de Metsera, présentait un profil d'effets secondaires similaire à celui du Wegovy du groupe danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

* FLEX FLEX.O - Le fabricant d'électronique avance de 3,9% dans les échanges en avant-Bourse, porté par son intégration dans l'indice S&P 500 .SPX à partir du 22 juin prochain.

* CAMPBELL'S CPB.O avance de 3% en pré-ouverture après que le groupe a fait état d'un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre.

* BLACKSTONE BX.N envisage de céder plus de 2 milliards de dollars de participations qu'elle détient dans des fonds d'investissement privés, a rapporté lundi le Financial Times, dans le cadre d'une opération qui mettrait à l'épreuve l'intérêt des investisseurs pour les actifs de capital-investissement plus anciens.

* META META.O - Le géant des réseaux sociaux a annoncé lundi qu'il allait engager une action en justice contre la société israélienne de logiciels espions NSO Group, pour avoir enfreint une injonction lui interdisant de cibler WhatsApp et ses utilisateurs.

* INGREDION INGR.N - Le groupe britannique Tate & Lyle

TATE.L a accepté une offre de 2,7 milliards de livres sterling (3,12 milliards d'euros) de la part de son concurrent américain, ont annoncé lundi les deux entreprises, donnant ainsi naissance à un géant des ingrédients alimentaires et des boissons.

* INCYTE PHARMA INCY.O - La société américaine de biotechnologie est sur le point de conclure un accord pour racheter Star Therapeutics, un développeur de médicaments contre les troubles sanguins, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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