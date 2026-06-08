Un messager entre Zelensky et Poutine : Roman Abramovitch revient dans le jeu des contacts Ukraine-Russie

Visé par les sanctions européennes et britanniques, le célèbre oligarque russe, ancien propriétaire du club de Chelsea, a pris part à une rencontre avec le président ukrainien, à Kiev, au mois de mai. Sa médiation est pour l'heure restée lettre morte.

Roman Abramovich, à Istanbul, en juillet 2022 ( AFP / OZAN KOSE )

Dans une interview à la chaîne Sky News diffusée dimanche 7 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué avoir rencontré à Kiev l'oligarque russe Roman Abramovitch et lui avoir transmis des messages destinés à Vladimir Poutine à propos de la guerre

Le célèbre homme d'affaires, ancien propriétaire du club de football londonien de Chelsea, a été sanctionné par le Royaume-Uni et l'UE à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 pour ses liens avec le Kremlin. Dans les premiers mois de la guerre à grande échelle entre Russie et Ukraine, il était intervenu lors du processus de négociations menées à Istanbul entre Kiev et Moscou, puis dans l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire.

Le sort du Donbass, "message-clé" de Zelensky à Poutine

Dans l'ombre depuis plusieurs mois, Romain Abramovitch est ainsi "venu à Kiev" en mai dernier, a affirmé Volodymyr Zelensky. "Il a dit: (...) 'Je veux prendre un message de votre part et le transmettre à Poutine'", a déclaré le président ukrainien, qui se trouvait à Londres dimanche pour des discussions avec les dirigeants britannique, français et allemand. Volodymyr Zelensky a indiqué que son "message clé" avait été que Kiev ne cèderait pas le Donbass, région industrielle de l'est de l'Ukraine aujourd'hui partiellement sous contrôle russe. "Je lui ai dit, 'nous ne partirons pas de notre territoire, non, nous ne vous accorderons pas une victoire comme ça'", a ajouté le dirigeant ukrainien sur Sky News .

Il a ajouté avoir dit à Roman Abramovitch qu'il était prêt à rencontrer le président russe en tête-à-tête, ce qu'il a proposé dans une lettre publiée jeudi . Vladimir Poutine a rejeté vendredi l'idée d'une telle rencontre tant qu'un accord final n'aura pas été négocié en amont pour mettre fin à la guerre.

Graphique montrant les avancées territoriales des armées ukrainienne et russe en Ukraine, depuis début 2023, montrant que les troupes de Kiev regagnent du terrain ces derniers mois, selon des calculs de l'AFP d'après les données de l'Institute for the Study of War (ISW) et de l'AEI's Critical Threats Project. Elle ne tient compte que des avancées avérées recensées par l'ISW et pas des revendications russes non confirmées via d'autres sources. ( AFP / Valentina BRESCHI )

Le président russe avait évoqué vendredi, lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, la visite à Kiev d'un homme d'affaires russe, mais sans le nommer. "Je connais cette personne depuis longtemps. Bien que nous n'entretenions pas de liens étroits, je le considère comme quelqu'un de digne de confiance et d'honnête", avait indiqué Vladimir Poutine selon la traduction de ses propos fournie par le Kremlin. Il avait indiqué que l'homme d'affaires l'avait contacté "il y a trois semaines" en lui disant avoir été "invité à Kiev", et lui avait fait part de son intention d'y aller pour "écouter" et lui "rendre compte des discussions". Le président russe a ajouté l'avoir rencontré à son retour, et avoir été informé que "M. Zelensky demandait une rencontre".