Comment un différend concernant l'entreprise de commerce électronique Coupang met à l'épreuve les relations entre les États-Unis et la Corée du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article du 17 juillet sans modification du texte.)

* Les tensions concernant le traitement réservé par Séoul à Coupang se sont intensifiées

* Les législateurs sud-coréens s'inquiètent d'un amalgame entre les différents enjeux

* Les États-Unis et la Corée du Sud sont en pourparlers sur d'autres questions liées à la défense et aux investissements

par Kyu-seok Shim

La décision de la Corée du Sud d’infliger une amende à la société de commerce électronique Coupang CPNG.N à la suite d’une fuite de données a suscité des critiques de la part de Washington et soulevé des questions quant à l’ouverture du pays envers les technologies américaines, faisant craindre que cette affaire n’ait des répercussions sur les relations entre Séoul et les États-Unis.

Les tensions autour de Coupang, qui est le plus grand distributeur en ligne de Corée du Sud bien qu’il soit basé à Seattle, sont devenues suffisamment graves pour que Kang Kyung-wha, l’ambassadrice de Séoul aux États-Unis, soit revenue dans la capitale mercredi afin de se concerter avec des responsables de l’administration du président Lee Jae Myung.

« La question (Coupang) s’éternise bien plus longtemps que je ne l’avais prévu », a déclaré Mme Kang aux médias locaux lorsqu’elle a été interrogée sur les critiques américaines à ce sujet. Elle a ajouté que cette question serait traitée séparément des autres points bilatéraux sur lesquels les deux pays se sont mis d’accord. Sont en jeu un engagement sud-coréen de 350 milliards de dollars à investir aux États-Unis , l’ambition de Séoul de construire des sous-marins à propulsion nucléaire, ainsi que la coordination concernant la Chine et la Corée du Nord.

Outre le soutien apporté à Coupang par les républicains du Congrès, la Corée du Sud a été critiquée par le Département d’État américain pour avoir modifié sa législation sur les communications afin d’alourdir les sanctions financières à l’encontre des éditeurs de contenu reconnus coupables de diffuser de fausses informations en ligne.

Le Département d’État a déclaré avoir de « sérieuses inquiétudes » quant au fait que ces modifications pourraient permettre une réglementation excessive des contenus et porter atteinte à la liberté d’expression. Ces amendements concerneront les plateformes locales, ainsi que Google, Meta, X et TikTok.

Des législateurs sud-coréens ont déclaré à Reuters qu’ils craignaient que l’affaire Coupang ne soit utilisée par Washington comme un test de l’ouverture de Séoul aux entreprises américaines, plutôt que d’être traitée comme un différend national en matière de protection de la vie privée.

« Il ne s’agit pas d’une discrimination à l’encontre d’une entreprise américaine », a déclaré Park Sun-won, député du Parti démocrate au pouvoir. « Il s’agissait d’une mesure prise à la suite d’une fuite de données personnelles touchant 35 millions de personnes. La procédure aurait été la même pour n’importe quelle entreprise. »

Un autre député du parti au pouvoir, Kim Young-bae, a déclaré que considérer le litige concernant Coupang comme la preuve d’un parti pris anti-américain revenait à mal interpréter à la fois les faits et l’orientation générale de l’alliance. Le ministère des Affaires étrangères de Séoul a également déclaré que l’affaire Coupang ne devait pas être liée aux négociations en cours en matière de sécurité, notamment aux ambitions de la Corée du Sud de construire des sous-marins à propulsion nucléaire , un projet que le président américain Donald Trump a approuvé en décembre dernier.

Interrogé sur le différend concernant Coupang, un porte-parole du Département d’État a déclaré que la Corée du Sud « ne devrait pas imposer de charges disproportionnées aux entreprises américaines ». La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Coupang a renvoyé à ses déclarations précédentes, affirmant qu’elle espérait trouver une solution constructive.

Une source proche des négociations avec Coupang, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible de la situation, a déclaré que l’entreprise cherchait depuis des mois à trouver une « issue constructive » avec Séoul, « littéralement des centaines de fois au cours des sept derniers mois ». Ses demandes comprenaient ce qu’elle qualifiait d’examen technique équitable et une sanction appropriée.

UNE GUERRE DES MOTS

Le litige a débuté en novembre après que Coupang a déclaré avoir subi une fuite de données touchant plus de 33 millions de clients, suite à l’accès à ses systèmes par un ancien employé en Chine.

En juin, les autorités de régulation sud-coréennes ont infligé à Coupang une amende de 625 milliards de wons (422,62 millions de dollars) (XX,XX millions d'euros), affirmant que cette sanction visait à protéger les consommateurs. Coupang a fait savoir qu’elle comptait contester cette amende, arguant que les autorités de régulation n’avaient pas tenu compte des mesures correctives qu’elle avait prises.

Par la suite, Coupang a reçu le soutien de certains républicains américains qui ont critiqué les mesures prises par le gouvernement sud-coréen.

Un rapport publié ce mois-ci par la commission judiciaire de la Chambre des représentants américaine a accusé la Corée du Sud de pratiquer une discrimination à l’encontre des entreprises à capitaux américains, affirmant que Séoul avait utilisé sa réglementation comme une arme contre Coupang et d’autres sociétés.

La présidence sud-coréenne a rejeté ces allégations, estimant que le rapport reflétait de manière disproportionnée la position de Coupang et négligeait celle de Séoul.

Un porte-parole de la commission judiciaire de la Chambre des représentants a déclaré à Reuters que la réponse de Séoul montrait que « la Corée du Sud agissait exactement comme d’autres gouvernements étrangers qui ont été pris en flagrant délit de cibler et de harceler des entreprises américaines innovantes ».

Kim Joon-hyung, député du petit parti « Rebuilding Korea », a déclaré que les plaintes d’ordre commercial concernant Coupang et les modifications apportées à la loi sur les communications étaient confondues par certaines personnes aux États-Unis avec les accusations de fraude électorale que des membres de l’extrême droite sud-coréenne ont portées contre Lee.

En juin, une tribune publiée dans le Wall Street Journal par deux conservateurs américains affirmait que l’administration Lee sapait l’alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud, citant l’affaire Coupang comme exemple, et l’accusait également de faire avancer des révisions constitutionnelles afin de gouverner indéfiniment.

Cet article a suscité des critiques de la part des responsables sud-coréens et de la présidence.

« Cette fois-ci, le problème est plus grave car il s’accompagne d’allégations extrêmes – et il s’inscrit dans une démarche organisée », a déclaré Kim.

(1 $ = 1.478,86 wons)