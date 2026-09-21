Comment Trump et Xi sont passés d'une guerre tarifaire à une trêve commerciale

Le dirigeant chinois Xi Jinping doit rencontrer jeudi à la Maison Blanche le président américain Donald Trump, , pour des entretiens visant à maintenir sur la bonne voie une trêve commerciale fragile qui doit prendre fin en novembre.

Retour sur les moments clés de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine:

Février 2025 – Dans l'une de ses premières mesures depuis son retour au pouvoir, Trump impose un droit de douane de 10% sur les produits chinois en raison de préoccupations liées au fentanyl et à l'immigration. La Chine riposte en instaurant des droits de douane sur le charbon, le GNL, le pétrole brut et les automobiles américains, et restreint les exportations de cinq métaux essentiels à la défense et aux énergies propres.

Mars 2025 – Les États-Unis doublent les droits de douane liés au fentanyl imposés à la Chine, les portant à 20%. La Chine riposte en imposant des droits de 10% à 15% sur les produits agricoles américains, ce qui porte à 21 milliards de dollars le montant des exportations concernées.

Avril 2025 – Trump dévoile des droits de douane de grande envergure, baptisés « Liberation Day », dont 34% sur les produits chinois, avec effet au 9 avril. La Chine riposte par des droits de douane équivalents, et les deux parties s'engagent dans une escalade rapide: les droits de douane américains grimpent à 84%, puis à 125%; ceux de la Chine atteignent 84%, puis 125%. Pékin restreint également les exportations de terres rares et déconseille à ses citoyens de se rendre aux États-Unis.

Mai 2025 – Les négociations à Genève aboutissent à une trêve de 90 jours: les droits de douane américains sur les produits chinois passent de 145% à 30%, tandis que la Chine réduit les siens de 125% à 10%. La trêve est prolongée de 90 jours supplémentaires en août.

Octobre 2025 – La Chine renforce les contrôles à l'exportation des terres rares. Trump réagit en imposant un droit de douane supplémentaire de 100% et des contrôles à l'exportation sur les logiciels critiques, tout en menaçant de restreindre les exportations de pièces détachées Boeing.

Octobre 2025 – Plus tard dans le mois, Trump et Xi concluent une trêve commerciale à l'issue de pourparlers en Corée du Sud. Trump accepte de réduire les droits de douane en échange d'une répression par Pékin des précurseurs du fentanyl, de la reprise des achats de soja et de la suspension des contrôles à l'exportation des terres rares.

Février 2026 – La Cour suprême des États-Unis se prononce contre les droits de douane d'urgence de Trump, annulant les droits de douane sur le fentanyl chinois et le régime tarifaire réciproque. Trump réagit en instaurant un droit de douane mondial temporaire de 10% en vertu d'une autre loi.

Mai 2026 – Trump se rend à Pékin pour un sommet avec Xi. Les deux parties annoncent leur intention de créer de nouveaux conseils du commerce et de l'investissement, tandis que la Chine s'engage à acheter des avions Boeing et des produits agricoles américains.

Juillet 2026 – Les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane de 12,5% sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, dont la Chine, au motif que ces pays n'auraient pas réussi à endiguer les importations issues du travail forcé.

Septembre 2026 – Trump doit recevoir Xi à la Maison Blanche le 24 septembre. Alors que les deux parties ont tempéré leurs attentes quant à d'éventuelles avancées majeures, les investisseurs et les analystes guettent les signes d'une prolongation de la trêve commerciale.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))