Comment se positionner sur l’économie mondiale au-delà du MSCI World ?

ETF physique vs ETF synthétique (Crédits: Adobe Stock)

Le MSCI World est l'indice de référence de millions d'investisseurs particuliers à travers le monde qui souhaitent investir sur l'économie mondiale. Accessible via des ETF peu coûteux, il peut facilement être ajouté dans une assurance-vie, un PEA ou un CTO.

Mais s'exposer à l'économie mondiale en se limitant à cet indice boursier, c'est accepter des biais de concentration importants que tous les investisseurs ne mesurent pas toujours. Tour d'horizon des stratégies pour aller plus loin que le MSCI World.

C'est quoi l'indice MSCI World ?

Conçu pour refléter la performance des grandes et moyennes capitalisations mondiales, le MSCI World compte 1 308 valeurs de 23 pays développés, d'après les dernières données du 30 juin 2026. À lui seul, cet indice boursier capte environ 85 % de la richesse boursière disponible et négociable de chaque zone géographique.

Investir dans un ETF MSCI World revient donc à détenir un panier très large d'actions mondiales. C'est l'un des outils de diversification les plus simples et les plus accessibles pour un investisseur particulier souhaitant s'exposer aux marchés actions développés en une seule ligne.

Quelles sont les limites de l'indice MSCI World ?

La principale limite du MSCI World est contre-intuitive : cet indice boursier, censé représenter « le monde », est en réalité très peu diversifié géographiquement et sectoriellement.

Les États-Unis représentent à eux seuls 72,45 % de l'indice, loin devant le Japon (5,69 %), le Royaume-Uni (3,45 %) et le Canada (3,34 %). La France, deuxième économie de la zone euro, ne pèse que 2,40 %. Autrement dit, acheter le MSCI World revient avant tout à acheter l'économie américaine.

La concentration sectorielle est tout aussi marquée : la technologie de l'information représente 30,27 % de l'indice boursier, suivie des services financiers (15,88 %) et des valeurs industrielles (11,64 %). Et au sommet du classement, les dix premières valeurs (Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, Micron, Meta et Tesla) représentent à elles seules 25,74 % de l'indice MSCI World. Or ces 10 titres sont quasi exclusivement des géants américains de la tech et de l'intelligence artificielle.

Quels sont donc les risques de cette concentration ? D'abord, les performances du MSCI World dépendent très largement de la bonne santé du secteur tech américain. Ensuite, des pans entiers de l'économie mondiale — marchés émergents, autres mégatendances que l'IA, small caps, économies européennes ou asiatiques — sont structurellement sous-représentés, voire absents. Un investisseur qui se croit exposé à « l'économie mondiale » grâce au MSCI World est en réalité très concentré sur un seul pays et un seul secteur. Alors comment faire pour mieux se positionner sur l'économie mondiale ?

Au-delà du MSCI World : diversifier géographiquement et thématiquement

Pour corriger ces biais, plusieurs familles d'ETF permettent d'élargir son univers d'investissement au sein des actions.

La première option est de compléter le MSCI World par des indices géographiques ciblés. L'ETF MSCI Emerging Markets par exemple ouvre l'accès à des économies comme Taiwan, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde ou encore le Brésil, dont les cycles économiques peuvent être décorrélés des États-Unis. L'ETF MSCI Europe ou l'Euro Stoxx 600 permettent de surpondérer le Vieux Continent, tandis que le MSCI Asia Pacific ex Japan offre une exposition aux dynamiques de croissance asiatiques hors Japon. Ces indices boursiers présentent une concentration américaine nulle ou très faible, ce qui rééquilibre mécaniquement un portefeuille dominé par le MSCI World. Attention aussi à choisir un indice dont la répartition sectorielle va au-delà des technologies de l'information, ce qui nous amène à la deuxième option : capturer d'autres moteurs de croissance par le biais d'ETF thématiques.

Les ETF MSCI World Small Cap ou des ETF similaires permettent d'accéder à des entreprises de taille intermédiaire, historiquement plus dynamiques sur longue période mais absentes du MSCI World standard. Les ETF croissance comme le MSCI World Growth surpondèrent les secteurs à fort potentiel d'expansion, tandis que des ETF avec des thématiques plus ciblées (eau, transition énergétique, santé, cybersécurité, défense) permettent de parier sur des tendances structurelles de long terme.

Enfin, certains investisseurs choisissent de compléter leur exposition indicielle en détenant en direct quelques multinationales leaders dans leur secteur : un groupe pharmaceutique européen, une société industrielle japonaise ou un conglomérat asiatique peuvent apporter une autre dose de diversification, à condition de bien maîtriser le risque de concentration et de sélection qui accompagne l'investissement dans des actions individuelles.

Compléter avec d'autres classes d'actifs : obligations et matières premières

La diversification ne se limite pas à l'univers actions. Elle consiste aussi à associer des actifs dont les moteurs de performance sont fondamentalement différents, de façon à ce que le portefeuille global réagisse différemment selon les configurations de marché. Les obligations peuvent, par exemple, jouer un rôle de stabilisateur. En période de ralentissement économique ou de crise, les obligations souveraines de qualité (emprunts d'État américains, allemands ou français) tendent à s'apprécier quand les actions chutent en Bourse.

Les ETF obligataires diversifiés permettent d'accéder à cette classe d'actifs simplement avec une duration et une exposition géographique maîtrisées en fonction de votre profil. Les obligations indexées sur l'inflation (OATi en France, TIPS aux États-Unis) offrent, quant à elles, une protection spécifique dans les périodes de hausse des prix.

Les matières premières constituent un autre pilier d'un portefeuille véritablement multi-actifs. L'or, en particulier, joue un rôle d'actif refuge lors des épisodes de stress géopolitique ou monétaire, et présente historiquement une faible corrélation aux actions. Les ETF sur matières premières diversifiées (incluant énergie, métaux industriels et produits agricoles) permettent aussi de s'exposer aux cycles des ressources naturelles, qui obéissent à des dynamiques d'offre et de demande différentes de celles des marchés financiers classiques.