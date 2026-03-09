Comment la guerre israélo-américaine contre l'Iran bouleverse le commerce mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La guerre américano-israélienne contre l'Iran ébranle les entreprises du monde entier, fait grimper les prix de l'énergie, comprime l'approvisionnement en matières premières essentielles et soulève des questions quant à la fiabilité des échanges commerciaux . Ces itinéraires sont essentiels à la circulation des marchandises, des denrées alimentaires aux pièces détachées automobiles.

Voici les principales perturbations observées à ce jour:

CHAOS DES VOYAGES

La guerre a fermé une grande partie de l'espace aérien de la région et paralysé les aéroports de Dubaï et de Doha, deux des centres de transit les plus fréquentés au monde, bloquant des dizaines de milliers de passagers et obligeant les compagnies aériennes à annuler environ 40 000 vols - la plus grande perturbation de l'industrie du voyage depuis la pandémie de COVID-19.

Les gouvernements se démènent pour rapatrier les citoyens, et les aéroports reprennent progressivement leurs activités, mais à une fraction seulement de leur capacité normale.

Des jets privés sont apparus comme une alternative pour les voyageurs bloqués dans le Golfe, tandis que d'autres se sont lancés dans de longs trajets en taxi à travers le désert jusqu'à Riyad, en Arabie Saoudite, dans l'espoir de rentrer chez eux par avion.

Des cargaisons allant des produits frais aux pièces détachées d'avions sont en suspens car le conflit au Moyen-Orient réduit la capacité de fret et fait grimper les taux de fret.

LIGNES AERIENNES

La fermeture de l'espace aérien du Golfe s'est rapidement répercutée sur les réseaux des compagnies aériennes et a fait chuter les actions du secteur.

Les prix des vols entre l'Asie et l'Europe ont grimpé en flèche , certaines compagnies aériennes, dont Wizz Air

WIZZ.L et Lufthansa LHAG.DE , ont modifié leurs itinéraires, et Ryanair RYA.I a constaté un bond de la demande de vols court-courriers, les Européens restant plus près de chez eux pour Pâques.

Certains prix du kérosène, la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs après la main-d'œuvre, ont doublé depuis le début du conflit, ce qui accroît la pression sur les transporteurs.

Les compagnies aériennes américaines, qui ont abandonné la pratique de la couverture des coûts du carburant, pourraient être les plus durement touchées si la guerre se prolonge. Les compagnies aériennes européennes et asiatiques maintiennent des stratégies actives de couverture des coûts du carburant.

Pour les pilotes, la guerre en Iran rend le ciel encore plus périlleux, augmentant la pression sur ceux qui le traversent en raison d'événements allant des incursions de drones aux trajectoires de vol comprimées par le conflit.

IMPACT SUR DUBAI

Le conflit a mis en péril l'image soigneusement construite du Moyen-Orient en tant que lieu de villégiature sûr et haut de gamme, après des milliards d'investissements ces dernières années, d'Abu Dhabi à Dubaï. Le tourisme représente quelque 367 milliards de dollars par an dans la région.

Le tourisme a également mis en évidence à quel point le transport aérien mondial est tributaire d'une poignée de plates-formes dirigées par Dubaï, l'aéroport international le plus fréquenté au monde.

À Dubaï et dans d'autres grands centres commerciaux du Moyen-Orient, de nombreux magasins étaient fermés ou fonctionnaient avec un personnel réduit la semaine dernière.

L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE

Les États-Unis ont lancé toute une panoplie d'armes contre des cibles iraniennes, notamment des missiles de croisière Tomahawk, des chasseurs furtifs et, pour la première fois au combat, des drones d'attaque unilatéraux à bas prix conçus d'après des modèles iraniens.

Le Pentagone a également utilisé les services d'intelligence artificielle d'Anthropic, y compris ses outils Claude, au cours de son attaque.

La semaine dernière, le Pentagone a désigné le laboratoire d'intelligence artificielle comme un "risque pour la chaîne d'approvisionnement", interdisant aux entrepreneurs gouvernementaux d'utiliser sa technologie dans le cadre de travaux pour l'armée américaine. Cette décision fait suite à un différend de plusieurs mois concernant l'insistance de l'entreprise sur des mesures de protection qui, selon le ministère de la défense, allaient trop loin.

Le 6 mars, le président des États-Unis Donald Trump a rencontré les dirigeants de sept entreprises de défense , alors que le Pentagone s'efforce de reconstituer les stocks épuisés par les frappes américaines sur l'Iran et d'autres opérations militaires récentes.

MÉTAUX CRITIQUES ET MATIÈRES PREMIÈRES

La fonderie qatarie Qatalum a commencé à fermer ses activités la semaine dernière, tandis qu'Aluminium Bahrain a déclaré qu'elle avait interrompu ses expéditions et déclaré un cas de force majeure parce qu'elle ne pouvait pas faire passer le métal par le détroit d'Ormuz. La région du Golfe représente environ 8 % de l'offre mondiale d'aluminium.

Les prix de l'aluminium sur le London Metal Exchange CMAL3 ont fortement augmenté à la suite de cette nouvelle, tandis que les primes physiques en Europe et aux États-Unis ont atteint des sommets pluriannuels.

Les fabricants de nickel en Indonésie, qui dépendent du Moyen-Orient pour 75 % du soufre qu'ils utilisent, pourraient devoir réduire leur production car le conflit perturbe de plus en plus le transport maritime dans le Golfe.

LA MODE RAPIDE ET LE LUXE

Des cargaisons de vêtements destinés à Inditex ITX.MC , propriétaire de Zara, et à d'autres grands détaillants de vêtements sont restées bloquées dans les aéroports du Bangladesh et de l'Inde, le conflit limitant les vols de fret aérien.

L'Asie du Sud est un centre de production de vêtements et les marques de mode rapide du monde entier dépendent des usines du Bangladesh, de l'Inde et du Pakistan pour un flux constant de nouveaux T-shirts, robes et jeans.

La crise accroît également la pression sur le secteur du luxe , qui a déjà du mal à se remettre d'un ralentissement de la demande. Des groupes tels que Richemont CFR.S et Zegna

JN0.F sont considérés comme les plus exposés.

PUCES ET CENTRES DE DONNÉES

Les autorités sud-coréennes ont prévenu qu'un conflit prolongé pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux essentiels à la fabrication des semi-conducteurs provenant du Moyen-Orient, notamment l'hélium, qui est essentiel à la production de puces et n'a pas de substitut viable.

Les frappes de drones qui ont endommagé certains des centres de données d'Amazon AMZN.O aux Émirats arabes unis et à Bahreïn ont soulevé des questions sur les chaînes d'approvisionnement en technologie et le rythme d'expansion de Big Tech dans la région.