Comment Elis a effacé 377 millions de dette avec 2,3% de dilution

Elis a converti mercredi 376,7 MEUR d'obligations convertibles en actions, soit 99,13% de la souche émise en 2022, en remettant 23,6 millions de titres à ses porteurs. Le groupe de blanchisserie industrielle a toutefois puisé plus des trois quarts de ces actions dans son autocontrôle, ramenant la création réelle de titres nouveaux à 2,3% du capital.

L'opération était écrite d'avance, au sens propre. En septembre 2022, Elis avait placé 380 MEUR d'OCEANE à 2,25%, remboursables en 2029, avec un prix de conversion de 17,32 euros, soit une prime de 42,5% sur un cours de référence de 12,15 euros. Quatre ans plus tard, le titre vaut 21,70 euros et le prix de conversion, ajusté au fil des dividendes selon les termes du contrat, est descendu à 15,98 euros.

Pourquoi 99,13% des porteurs ont dit oui

Le calcul ne demande pas de talent particulier. Chaque obligation de 100 000 euros donne droit à 6 256,8564 actions, qui valent aujourd'hui environ 135 800 euros. Face à un remboursement en numéraire à 100 000 euros, le choix se fait tout seul.

C'est précisément le mécanisme que recherchait Elis en activant, le 11 septembre, son option de remboursement anticipé. En annonçant qu'il rendrait l'argent, l'émetteur place les porteurs devant une alternative dont une branche est manifestement plus avantageuse que l'autre. Les professionnels appellent cela une conversion forcée. Sur 3 800 obligations, 3 767 ont basculé.

Restent 33 obligations dont les porteurs n'ont pas exercé leur droit, et qui seront remboursées en numéraire le 13 octobre à 100 129,45 euros pièce, intérêts courus compris. Ils renoncent ainsi à quelque 35 000 euros de plus-value par titre, soit environ 1,2 MEUR au total. Dans toute opération de ce type, quelques porteurs oublient d'ouvrir leur courrier.

Le rachat d'actions qui a tout amorti

C'est la partie la plus intéressante, et la moins commentée. Remettre 23,6 millions d'actions aurait normalement signifié diluer les actionnaires existants de près de 10%. Elis n'en a créé que 5 465 000, le reste provenant de 18,1 millions d'actions qu'il détenait déjà.

Ces titres ne sont pas tombés du ciel. Le 11 mars 2026, le groupe annonçait un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 MEUR, en précisant noir sur blanc qu'il était lié à l'exercice potentiel, à compter d'octobre 2026, de l'option de remboursement anticipé de ses OCEANE. Le programme a été achevé le 9 juillet. Sept mois plus tard, les titres rachetés servent exactement à ce pour quoi ils avaient été achetés.

Le résultat se lit sur deux lignes. Le capital passe à 238 313 588 actions, et les 9,89% communiqués correspondent au total des titres remis rapporté au capital final. La dilution véritable, celle qui provient d'actions qui n'existaient pas auparavant, ressort à 2,29%.

Un lecteur pressé en conclurait qu'Elis a effacé 377 MEUR de dette presque gratuitement. Ce serait aller vite. Le groupe a d'abord dépensé du cash pour acheter sur le marché les actions qu'il vient de remettre, et ces 18,1 millions de titres valent aujourd'hui environ 393 MEUR. L'économie n'est donc pas la dilution évitée, elle est ailleurs. Elis a choisi le moment où il sortait l'argent, il a supprimé un coupon de 2,25% représentant environ 8,5 MEUR par an, et il a fait disparaître une échéance 2029 de son calendrier de refinancement.

Pour un groupe qui indique attendre un environnement de financement nettement plus favorable en 2027, nettoyer le passif avant d'y arriver n'a rien d'anodin. Le titre reste en recul d'environ 10% depuis le début de l'année, pour une capitalisation de 4,6 MdsEUR.