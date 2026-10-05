Comme un “montagnes russes verticales” : simulation de la chute brutale du vol FZ1073

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 1 et de la première puce: Paduanelli est désormais présenté comme le propriétaire de la société de simulateurs et non plus comme un instructeur de vol)

* Une société spécialisée dans les simulateurs de vol recrée la chute de l'avion de flydubai

* Le vol FZ1073 a perdu environ 16 000 pieds d'altitude en 30 secondes

* Les passagers ont maîtrisé le copilote après l'agression du commandant de bord

* L'avion s'est stabilisé après la chute et a atterri sans encombre

* Le parquet des Émirats arabes unis qualifie l'incident d'“attaque terroriste”

par Ben Makori

Le vol FZ1073 de Flydubai , qui a chuté de 16 000 pieds en environ 30 secondes avant de se stabiliser et d’atterrir en toute sécurité, aurait donné l’impression d’être dans des “montagnes russes verticales”, selon le propriétaire d’une société de simulateurs de vol qui a reconstitué la descente pour Reuters.

Cette chute vertigineuse, survenue après une agression du commandant de bord par le copilote lors d’un vol mercredi, aurait soumis le Boeing 737 ‌MAX 8 à des contraintes extrêmes, tout comme les passagers et l’équipage, a déclaré Alberto Paduanelli, propriétaire d’ALPA Simulation à Sherfield-on-Loddon, dans le sud de l’Angleterre.

Le copilote de l’avion de la compagnie flydubai, qui faisait route vers Israël depuis Dubaï, s’en est pris au pilote à l’aide d’une hache de secours, a déclaré samedi le procureur général des Émirats arabes unis, qualifiant l’incident d’“attaque terroriste ”.

Le copilote a été identifié comme étant Hammam al-Hammami, un ressortissant omanais, ont indiqué à Reuters deux sources proches de l’enquête. Les autorités des Émirats arabes unis n’ont pas immédiatement répondu à une demande de confirmation de son identité. Reuters n’a pas pu joindre M. al-Hammami de manière indépendante pour obtenir ses commentaires.

Flydubai indique que les circonstances de l’incident font toujours l’objet d’une enquête et qu’elle ne peut pas faire d’autres commentaires. Oman ne s’est pas encore exprimé sur cet incident.

“Une chute de 16 000 pieds (4 877 mètres) en 30 secondes donne l’impression d’être sur des montagnes russes très, très verticales”, a déclaré M. Paduanelli, assis aux commandes du cockpit du simulateur .

“La différence, c’est que sur les montagnes russes, on sait ce qui se passe”, a-t-il ajouté, précisant qu’avec une chute soudaine, “on ressent la force g négative sur son corps”.

Pour les passagers qui ne sont pas attachés, “votre corps va littéralement décoller du siège”, a-t-il précisé.

En utilisant un simulateur pour reconstituer l’incident, M. Paduanelli a expliqué que le pilote automatique de l’appareil s’était désactivé avant le début de la chute, provoquant une accélération rapide du jet.

Le président américain Donald Trump a salué la capacité de l’avion Boeing à résister aux forces extrêmes auxquelles il a été soumis lors de l’incident. L’appareil s’est stabilisé après que les passagers ont maîtrisé le copilote, avant qu’un équipage de réserve présent à bord ne le fasse atterrir.

“Cela a été une démonstration impressionnante de la précision et de la robustesse de la conception et de la construction de l’appareil”, a déclaré M. Trump sur Truth Social, ajoutant que le 737 Max “a été capable de résister à des forces G et à des contraintes bien supérieures à celles pour lesquelles il avait été conçu et auxquelles on s’attendait”.

Boeing n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les avions sont conçus et testés pour résister à des charges aérodynamiques importantes, mais M. Paduanelli a expliqué qu’une descente prolongée à grande vitesse pouvait exercer des contraintes extrêmes sur la cellule.

“C’est tout simplement un miracle que personne n’ait été blessé, à l’exception malheureusement du commandant de bord, et que deux pilotes se trouvaient à bord”, a déclaré M. Paduanelli.

Des détails sur le passé d’al-Hammami ont été progressivement révélés.

Royal Air Maroc a indiqué à Reuters qu’il avait suivi une formation de trois mois au sein de la compagnie en 2025, mais que sa candidature pour y travailler par la suite avait été rejetée. La Buckinghamshire New University, en Grande-Bretagne, a précisé qu’il avait suivi un cursus à distance en gestion aéronautique au sein de l’établissement, mais qu’il n’avait pas suivi de formation de pilote.

Un porte-parole de la police fédérale australienne a déclaré dimanche que les autorités enquêtaient sur les “liens d’al-Hammami avec l’Australie”. Une source proche de l’enquête a indiqué que le copilote avait étudié dans une université de Melbourne.