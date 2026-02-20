Comfort Systems grimpe en flèche après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

20 février - ** Les actions de la société de construction Comfort Systems FIX.N en hausse de 4,8% à 1 440,70 $ en pré-commercialisation

** La société affiche des revenus de 2,65 milliards de dollars au 4ème trimestre, supérieurs aux prévisions des analystes de 2,34 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de 9,37 $ au quatrième trimestre dépasse les prévisions de 6,76 $

** Le directeur général Brian Lane a attribué les bons résultats du 4ème trimestre à une demande sans précédent

** Sept analystes sur neuf considèrent l'action comme "achetée" ou plus, deux comme "conservée"; PT médian à 1 196 $

** À la dernière clôture, le titre FIX a augmenté de 47,1 % depuis le début de l'année, à la suite d'une hausse de 120 % en 2025