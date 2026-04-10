Combien de personnes ont été tuées dans la guerre en Iran ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des bilans des morts en Iran, au Liban, en Israël et en Arabie saoudite) par Nayera Abdallah et Menna AlaaElDin

Des milliers de personnes ont été tuées au Moyen-Orient dans la guerre contre l'Iran , qui a commencé lorsque les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran le 28 février. Ces frappes ont déclenché des attaques iraniennes contre Israël, les bases américaines et les États du Golfe, tout en ouvrant un nouveau front au Liban. Les hostilités ont été largement interrompues après que l'Iran et les États-Unis ont conclu un accord de cessez-le-feu de deux semaines le 8 avril.

Voici les derniers bilans signalés. Reuters ne les a pas vérifiés de manière indépendante.

IRAN

Plus de 3 000 personnes ont été tuées en Iran pendant la guerre, a déclaré jeudi le chef de la police scientifique iranienne aux médias d'État.

L'association de défense des droits de l'homme HRANA, basée aux États-Unis, a déclaré que 3 636 personnes avaient été tuées depuis le début de la guerre. Elle a précisé que 1 701 d'entre elles étaient des civils, dont au moins 254 enfants.

Le groupe a déclaré mercredi qu'il cesserait de publier des rapports quotidiens sur les attaques et les victimes en raison du "changement de la situation sur le terrain et de l'incertitude entourant la question de savoir si le cessez-le-feu va tenir ou s'effondrer." L'armée iranienne a déclaré qu'au moins 104 personnes avaient été tuées lors d'une attaque américaine contre un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka le 4 mars.

LIBAN

Les autorités libanaises affirment qu'au moins 1 830 personnes ont été tuées par les frappes israéliennes depuis le 2 mars. Le bombardement israélien le plus violent de la guerre au Liban, le 8 avril, a tué plus de 300 personnes.

Selon l'armée libanaise, au moins 14 soldats libanais ont été tués depuis le 2 mars dans des frappes israéliennes sur le Liban, la plupart des victimes se trouvant dans le sud du pays. Treize membres de la sécurité de l'État ont également été tués lors d'une frappe israélienne sur un bâtiment gouvernemental dans la ville de Nabatieh, dans le sud du pays, le 10 avril, selon la présidence libanaise.

Plus de 400 combattants du Hezbollah ont été tués depuis que le groupe armé libanais a lancé des attaques dans le cadre d'une nouvelle guerre avec Israël le 2 mars, ont déclaré à Reuters deux sources familières avec le décompte du groupe. Il n'est pas certain que le bilan communiqué par les autorités comprenne ces combattants. Par ailleurs, trois casques bleus indonésiens ont été tués dans deux incidents distincts dans le sud du Liban, l'un à la suite d'une explosion en bord de route, l'autre à l'aide d'un projectile.

IRAK

Au moins 117 personnes ont été tuées depuis le début de la crise, selon les autorités sanitaires irakiennes. Il s'agit de civils, de membres des Forces de mobilisation populaire chiites affiliées à l'Iran, de combattants kurdes Peshmerga alliés aux États-Unis, de la police et de l'armée.

Le 7 avril, au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées lorsque des roquettes tirées en direction du Koweït ont touché une maison à Khor al-Zubair, près de Bassorah, ont déclaré à Reuters des responsables de la sécurité et de la santé.

Un membre d'équipage étranger a été tué lors d'une attaque contre des pétroliers près d'un port irakien, selon des responsables de la sécurité portuaire.

ISRAËL

Des missiles lancés depuis l'Iran et le Liban ont tué 23 personnes en Israël, selon le service ambulancier israélien. L'armée israélienne a déclaré que 12 de ses soldats ont également été tués dans le sud du Liban. Séparément, les forces israéliennes ont tiré à tort et tué un fermier israélien près de la frontière avec le Liban le 22 mars.

ÉTATS-UNIS Treize membres des forces armées ont été tués et plus de 300 ont été blessés, a déclaré le commandement central des États-Unis (U.S. Central Command). Six décès ont été confirmés après l'écrasement d'un avion de ravitaillement de l'armée américaine au-dessus de l'Irak, a indiqué l'armée américaine, tandis que sept autres ont été tués au cours d'opérations contre l'Iran.

ÉMIRATS ARABES UNIS

Douze personnes ont été tuées lors d'attaques iraniennes, dont deux soldats de l'armée, selon les autorités des Émirats arabes unis. Le dernier décès est survenu lorsque des débris d'une attaque interceptée sont tombés sur les installations gazières Habshan d'Abu Dhabi.

QATAR

Sept personnes ont été tuées le 22 mars dans l'accident mortel d'un hélicoptère dans les eaux territoriales du Qatar, à la suite d'une défaillance technique survenue au cours d'un "service de routine", selon le ministère de la défense du Qatar. Aucun autre détail n'a été fourni.

Quatre des personnes tuées étaient des membres des forces armées qataries, un était un militaire turc des forces conjointes Qatar-Turquie et deux étaient des techniciens travaillant pour le fabricant turc de matériel de défense Aselsan.

KOWEÏT

Les autorités ont fait état de sept morts, dont trois personnes tuées lors d'attaques iraniennes, deux officiers du ministère de l'Intérieur et deux soldats de l'armée.

CISJORDANIE

Quatre femmes palestiniennes ont été tuées dans une attaque de missiles iraniens en Cisjordanie occupée par Israël.

SYRIE

Quatre personnes ont été tuées lorsqu'un missile iranien a frappé un bâtiment dans la ville de Sweida, dans le sud du pays, le 28 février, a déclaré l'agence de presse nationale SANA.

ARABIE SAOUDITE

Deux personnes ont été tuées et 12 autres blessées lorsqu'un projectile est tombé sur une zone résidentielle de la ville d'Al-Kharj le 8 mars, au sud-est de la capitale Riyad. Des attaques contre des installations énergétiques ont tué un ressortissant saoudien appartenant au personnel de sécurité industrielle de la compagnie énergétique saoudienne, a déclaré l'agence de presse de l'État le 9 avril.

BAHREIN

Deux personnes ont été tuées dans deux attaques iraniennes distinctes, dont l'une a touché un immeuble résidentiel dans la capitale Manama, selon le ministère de l'intérieur.

Le ministère de la défense des Émirats arabes unis a déclaré le 24 mars qu'un de ses sous-traitants civils avait été tué lors d'une attaque iranienne contre Bahreïn. Il s'agit d'un ressortissant marocain.

OMAN

Deux personnes ont été tuées le 13 mars lors d'une attaque de drone sur une zone industrielle dans la province de Sohar. Il s'agit du premier décès survenu dans le pays, qui accueillait des négociations de médiation entre les États-Unis et l'Iran. Une personne est décédée plus tôt lorsqu'un projectile a touché un pétrolier au large de la côte de Mascate, a déclaré le directeur du navire.

FRANCE Un soldat français a été tué et six autres ont été blessés après une attaque de drone dans le nord de l'Irak, où ils dispensaient une formation à la lutte contre le terrorisme.